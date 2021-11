Antonio David Flores fue despedido de 'Sálvame' cuando Mediaset estrenó 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. De esta manera, aunque lleva muchos meses sin pisar en un plató de televisión del grupo audiovisual, volvió a estar presente durante la emisión de 'Sábado deluxe' del 27 de noviembre. Concretamente, fue el blanco al que se dirigió Jorge Javier Vázquez para realizar uno de sus chascarrillos.

El espacio de La Fábrica de la Tele recibió a Pepe Navarro, quien se sentó para hablar por primera vez de su posible paternidad con Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes. Para ello, el comunicador acudió al programa con muchísima documentación que, según confirmaron, había revisado la dirección antes de sentarse en la entrevista. Todos estos papeles son los que le llevaron a Vázquez a lanzar su irónico dardo.

El presentador del 'Deluxe' se paseó por el plató con varios archivadores que trajo Navarro, todos ellos llenos de folios sobre el asunto judicial relacionado con su paternidad. En ese momento, el catalán miró a cámara y dijo lo siguiente: "Esto no está vacío como...", comentó, mientras se reía. De esta manera, hizo referencia a las palabras de Antonio David, quien aseguró en su canal de YouTube que tenía 300 folios que harían tambalear el duro testimonio de Rocío Carrasco.

"¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?"

La gran cantidad de documentación que aportó Navarro sorprendió muchísimo a Vázquez, quien no dudó en compartirlo con los espectadores: "Yo me he leído las treinta páginas del informe, el resumen que me habéis hecho", aseguró. Segundos después, miró hacia su directora y preguntó: "¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿No has dormido casi?". Finalmente, bromeó con el invitado sobre el asunto: "¿Te haces cargo de esta muchacha, lo que ha debido pasar?", le dijo a Navarro.