Continúa la guerra abierta entre Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez. El excolaborador se ha mostrado tajante desde su canal de YouTube y no ha dudado en arremeter contra el presentador tras las duras palabras que este le dedicó a su hija Rocío Flores. "Imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia", señalaba el conductor de 'Sálvame' en la mencionada publicación. Asimismo, no se cortaba a la hora de emplear cierta sorna con la que fuera finalista de 'Supervivientes 2020': "Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido, no tardarán en llamarte para concursar en 'Tu cara me suena'".

Antonio David Flores

La reacción del malagueño no se ha hecho esperar. Mediante un vídeo titulado "Carta a Jorge Javier Vázquez", Flores hace referencia sin paliativos a términos muy duros como "abuso" y reprocha al catalán que dirija esas palabras hacia la descendiente de una de sus mejores amigas: "En esa carta hay muchos matices escondidos en la sorna, la burla, el odio y el acoso. Acoso a una mujer de 25 años, Rocío Flores, mi hija, que casualmente es hija de una amiga tuya. Han pasado varios días y no he escuchado que te haya reprochado tu conducta en ese blog", ha comenzado expresando.

De igual modo, el colaborador le ha pedido a Vázquez que se olvide de su familia y le ataque directamente a él: "Mi hija nunca ha hablado mal de ti ni de su madre. [...] Deja a mi familia en paz y atácame a mí como tú bien sabes, de hombre a hombre. Sí, en la hemeroteca no solamente estoy yo, tú también estás", ha proseguido, no sin antes mostrarse sarcástico con el presentador: "¿Qué tendría que hacer yo si te tuviese cara a cara? ¿Quizá te escupiría, quizá te insultaría?", sentencia a la vez que comparte clips con algunos de los momentos más tensos del empresario teatral en Telecinco.

Cada vez menos adeptos

El natural de Málaga tampoco se ha cortado a la hora de acusar a Vázquez de sus artes manipulatorias y, por otra parte, ha sacado a relucir la pérdida de audiencia que está viviendo la productora de La Fábrica de la Tele con sus formatos: "Eres un manipulador, hablas de la cadena, no manches la cadena, en la cadena hay diferentes productoras. (...) La Fábrica de la Tele está perdiendo la audiencia, los números no son lo que eran hace meses por lo que todo el mundo sabe, por la mala praxis, porque vuestra audiencia ha dicho basta de acoso, basta de mentiras, de vender humo". Para acabar, destaca del presentador que tiene "un máster en destrozar familias y a madres".