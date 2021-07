La noche del miércoles 21 de julio, 'Supervivientes 2021' celebró la primera parte de su final en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez como presentador. El catalán, no obstante, no podrá ostentar el mismo papel en la segunda parte de la final, que tendrá lugar el viernes 23 de julio, algo que él mismo confirmó horas después de se diera a conocer que, en dicha entrega, sería Carlos Sobera el encargado de tomar su testigo, momento en el que Vázquez quiso lanzar un claro mensaje a la audiencia.

Jorge Javier Vázquez confirma que no presentará la segunda parte de la final de 'Supervivientes'

"El viernes es la gran final de 'Supervivientes 2021' y no podré estar presentando la gran final porque estaré en Barcelona, representando "Desmontando a Séneca" en el Teatro Tívoli", comunicó Vázquez, en un momento de la gala, para después recalcar que se trataba de "un compromiso adquirido con muchísima anterioridad y que, en cualquier caso, también voy a estar muy feliz en mi función".

No obstante, el presentador quiso lanzar un rotundo mensaje tras confirmar que no estaría al frente de la despedida del reality, e instó a que "tampoco demos pábulo a las teorías conspiranoicas de que me ha vetado Rocío Flores o la familia Flores". "No. Yo no vengo, porque tengo teatro. Y lo va a hacer Carlos Sobera", añadió el catalán, que incluso prometió que iba "a ver" la gala cuando concluyera su paso por el teatro.

"Eso solo le pasa a Belén Ro"

"Tú no pensabas que me habían vetado para lo del viernes, ¿no? Sabías que tenía teatro en Barcelona", lanzó Vázquez minutos después, en una entretenida conversación con el Maestro Joao. "Lo sabía. Eso solo le pasa a Belén Ro, tú tranquilo", bromeó el defensor de Tom Brusse, momento en el que el catalán pidió que "a mí no me metáis en jaleos". "La tenía que tener presente", confesó Joao, algo con lo que coincidió Vázquez. "Belén, allá donde estés, bueno, que estás en tu casa, un beso. Y cómo estás hija, cómo estás...", añadió el presentador, con cierto cachondeo.