El lunes 19 de julio, Telecinco emitió la décimo quinta y última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Jordi González al frente. Al encarar la recta final de 'Supervivientes', el programa organizó un cara a cara, por separado, entre distintos finalistas, momento en el que Melyssa Pinto y Tom Brusse pudieron sincerarse lejos de sus compañeros y decidieron firmar la paz a pesar de sus frecuentes disputas.

Melyssa y Tom Brusse dejan atrás sus diferencias en 'Supervivientes']

"Siempre que hablamos de estas cosas, acabamos discutiendo", comentó Pinto, antes de sentarse junto a Brusse para conversar, momento en el que su expareja pidió que "hoy no vamos a discutir, por favor". "Una de las cosas buenas tuyas, es que cuando estás de bien estar, eres bastante caballeroso", comenzó entonces la catalana, para alivio de su interlocutor, quien manifestó "una cosa que no me gusta de ti: que a veces me hables mal". "Puede que tengas razón. Tengo confianza contigo y, cuando tengo confianza con una persona, me es más fácil decir las cosas directamente y molestarme más rápidamente. Porque sabes que no confío en ti cien por cien", admitió Pinto, sin vacilar.

"Aquí siempre he necesitado tu apoyo. Siempre que estaba mal intentaba acercarme a ti, porque eres la única que me podía comprender", declaró Brusse, tras lo cual manifestó que "te perdí una vez, pero no te quiero perder una segunda vez". "Yo te ofrezco mi amistad", lanzó Pinto, quien matizó que "como amiga, tampoco me puedes traicionar". Además, la catalana solicitó que "sea la última vez, Tom. Que no me enfade de aquí a cinco minutos", con su última y acalorada discusión muy fresca en la memoria. "Y, a pesar de todo, yo también te quiero mucho", reconoció la concursante, antes de fundirse en un abrazo con Brusse. "Te quiero mucho. Que sepas que siempre, en tu vida, vas a tener la pesadilla de Tom Brusse", bromeó el supervivientes, después de que Pinto solicitara que "ya que no nos vinculen, somos personas diferentes que son amigas".

"Me conoces más que nadie"

A raíz de esa cordial conversación, ambos concursantes volvieron a compartir un momento de sinceridad en el que hablaron sobre la vuelta de Brusse a España y lo que podría implicar tras su ruptura con Sandra Pica. "No vuelvo tranquilo al cien por cien", reconoció el concursante. "Mentalízate. Creo que esto te ha ayudado a que la cosa sea más leve, por lo que creo que el peor momento ya lo has pasado", recomendó Pinto, quien opinó que "ese nuevo Tom tiene que ver las cosas positivas, porque si no, no van a ir las cosas bien". Además, la catalana opinó que "tienes una dependencia emocional y creo que eso te hace sentirte solo, es lo que te hace aferrarte tanto a las parejas y, a lo mejor quizás, absorber a la persona". "No tienes que temer a la soledad, porque no estás solo", señaló Pinto, quien le recordó al marroquí la presencia de su padre y su hermana y le aconsejó disfrutar del verano con ellos. "Me conoces más que nadie", confesó Brusse, agradecido con el apoyo de la catalana.