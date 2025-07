Por Roberto Ponce López |

Jorge Javier Vázquez continúa de vacaciones tras haber presentado ' Supervivientes ' y haber mantenidocon ' El diario de Jorge '. Sin embargo,albergado en la web de la revista Lecturas. En ella,que ha envuelto durante las últimas semanas a Noelia Núñez, la exdiputada del Partido Popularcon su formación académica.

Vázquez comenzó hablando sobre ello y haciendo una analogía con sus propios estudios universitarios. "He pensado estos días sobre lo poco que me cundió Filología Hispánica. Creo que no es una carrera para estudiar con veinte años", explicaba, indicando que a los 20 años cuesta entender a según qué artistas y escritores. Después escribía: "(...) Quizás Noelia Núñez también piensa así y dejó para mañana los estudios, aunque se vio en la obligación de mentir porque nuestra sociedad, enferma de titulitis, no entiende que alguien pueda sobresalir sin tener ninguno".

Jorge Javier Vázquez ha opinado en su blog sobre la trama que envuelve a Noelia Núñez

Tras ello, expuso a Núñez, ya que este la conocía de haberla visto por las televisiones. "Reconozco que durante este viaje he estado muy enganchado a esa trama. Noelia se paseó un día por todas las televisiones y en todas recibió hostias como panes pero ella, inasequible al desaliento, no escarmentaba", desveló sobre la ahora colaboradora de 'En boca de todos', de lo que también se expresó más tarde.

"Salía de un plató y se metía en otro para volver a salir trasquilada", continuaba Vázquez. A lo que siguió otro suceso que en este caso tenía a otro conocido protagonista además de ella. "En uno se quejó de que le habían insultado en redes sociales y Gonzalo Miró la puso frente al espejo: no puede quejarse una de que la insulten cuando ha lucido toda ufana una camiseta en la que se leía 'Me gusta la fruta'".

Jorge Javier Vázquez ha dado su opinión sobre las mentiras de Noelia Núñez

Por otro lado, también escribió sobre las mentiras que le han pillado a la madrileña que militó en el Partido Popular. "En 'Todo es mentira' la volvieron a pillar en una mentira en riguroso directo y no consiguió salir airosa del 'fregao' porque Dios no la ha llamado por el camino de la oratoria", expresó sobre ello.

Jorge Javier Vázquez opina sobre el último movimiento de Núñez

Su llegada a 'En boca de todos' ha hecho que el presentador de Telecinco se apiade de los padres de Núñez, ya que según él la exdiputada "tiene difícil escapatoria en una mesa de debate". Además le dejó otro recado más diciéndole: "No cuela que se presente ahora como un ejemplo de dignidad por haber dimitido porque lo ha hecho cuando la han pillado"