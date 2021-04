La noche del martes 27 de abril, la novena edición de 'MasterChef' alcanzó su tercera entrega en La 1 de Televisión Española. Los aspirantes contaron con la visita de El Monaguillo, el chef Juanlu Fernández y los ganadores de la primera y segunda edición de 'MasterChef Junior', Mario Palacios y Manuel Esteve, a lo largo de las habituales pruebas, que situaron a Dani, Vero, Toni, Alex, Ofelia, Arnau y María en la eliminatoria. Una prueba con la mantequilla como protagonista, que concluyó con un nuevo aspirante expulsado: Álex.

Los aspirantes de 'Masterchef 9' en su tercera entrega

La noche arrancó con la elaboración de platos dulces y salados, categorías otorgadas al azar por El Monaguillo, con ingredientes como arroz, espelta, cáñamo, quinoa, anacardos, mijo, lino y castañas. Una prueba que, además, concluyó con una cata entre compañeros, además de por parte del jurado, lo que coronó los platos de Amelicious y Arnau como los mejores, con el segundo en cabeza, mientras que Fran fue designado como el peor aspirante del desafío, por detrás de Ofelia, razón por la que recibió el delantal negro. "Es una marranada y de las gordas", calificó un implacable Jordi Cruz Mas, al valorar el plato de este último, mientras que Arnau se ganaba el aplauso de todo con una lasaña "muy bien hecha".

A la hora de enfrentarse a la prueba grupal, el equipo del programa se trasladó al Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, en Gijón, donde los aspirantes debían elaborar un menú de cuatro platos con sabores asturianos. Mientras Arnau formó equipo con Fran, María, Meri, Pepe y Alicia; Amelicious compitió junto a Dani, Vero, Toni, Álex y Ofelia. Fue el primero, el equipo rojo, el que acabó obteniendo la victoria, tras una prueba en la que "habéis estado muy bien organizados", frente al "caos" del grupo rival. "No os habéis ayudado, solo os habéis criticado. Hemos sacado un solomillo vergonzoso", criticó Jordi, en la valoración. En el lado opuesto, el jurado optó por salvar a Fran de la eliminatoria, después de alabar su actitud y buen hacer durante el cocinado y nombrarlo como el mejor aspirante de la prueba.

"Me quedo con todo lo vivido"

Álex y María, antes de conocer la expulsión del primero en 'Masterchef 9'

Una vez en plató, Arnau, Dani, Ofelia, Vero, Álex y María se enfrentaron a tres batallas, con la mantequilla como ingrediente estrella. La primera, con mantequilla especiada, salvó a Dani y Ofelia de la eliminación, mientras que la segunda consistió en la elaboración de una tarta Sara, cubierta de crema de mantequilla, con la que Arnau y Vero se libraron de la expulsión. En cuanto al tercer reto, María y Álex se jugaron su permanencia en el formato elaborando un lenguado a la Menier con patatas asadas, en el que el segundo acabó pinchando ante los jueces, después de unos platos previos que tampoco convencieron.

"Está totalmente crudo", valoró Jordi, a lo que Samantha Vallejo-Nágera añadió que era "imposible de comer". Una valoración por la que Arnau se convirtió en el nuevo expulsado, aunque María tampoco se libró de las críticas del jurado, dados los "fallos gordos" que fueron evidentes en el resultado final. "Estoy decepcionado por no haber dado lo mejor de mí, la he liado en una prueba de eliminación", confesaba el barcelonés, convencido de que tenía "totalmente merecido" el hecho de haberse convertido en el nuevo expulsado. "Me quedo con todo lo vivido con mis compañeros. Hay que luchar por los sueños, intentarlo todo", añadía Álex, que apostó por la victoria de Toni o Amelicious en el talent culinario.