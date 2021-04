Jesús Mariñas niega el relato de Rocío Carrasco: "Es un montaje previo pago de su importe"

En el ámbito de la prensa del corazón hay algunos nombres que son eminencias en el campo. Entre esos nombres aparece Jesús Mariñas, quien emprende un nuevo camino como colaborador de la revista Diez Minutos y en su primera publicación ha hablado sin tapujos sobre su punto de vista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y el relato de Rocío Carrasco en el mismo.

Jesús Mariñas

"Yo creo que es un montaje previo pago de su importe", decía mostrando su opinión de forma directa. Por lo que declara, no está poniendo en duda la veracidad del relato o no, pero sí critica firmemente que lo está haciendo por dar espectáculo televisivo y por dinero. No obstante, hace hincapié en que es su punto de vista y no tiene ninguna duda de ello.

Por otro lado y recordando su paso por 'Tómbola', el periodista de la revista destacó las diferentes versiones que Rocío Carrasco ha mostrado en aquella época, algo más dura y con fuerza que la Rociíto que estamos presenciando en el documental. Es por ello que le preguntó que a quién se creía más: si a la de esa época o a la de ahora y Mariñas tiene la respuesta clara: "Yo me creo más aquella que esta. Esta está prefabricada, montada y teatralizada".

Jesús Mariñas habla sobre Antonio David Flores

El paso de Antonio David Flores por 'Tómbola' fue, posiblemente, el programa televisivo que le catapultó a la fama durante tantos años. De hecho, el propio Mariñas destaca la capacidad que tuvo para adaptarse al medio y de ahí que marcase récords, como ser el que más veces ha ido o conseguir intervenciones de 37 minutos, que para esa época era impensable.