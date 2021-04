Antonio David Flores ha sido muy crítico con Rocío Carrasco por contar públicamente el altercado que tuvo con su hija, un momento que relatará en el episodio ocho de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El padre de Rocío Flores ha tachado una vez más a su exmujer de "mala madre", pero una información que ha desvelado el equipo de 'Sábado deluxe' ha retratado de nuevo al excolaborador del programa.

Antonio David Flores pidió 60.000 euros por contar el altercado entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

"Siendo Carlota Corredera directora del 'Deluxe', un año después del altercado entre madre e hija, se reunió Antonio David con ella y con la directora de contenidos de la productora para venir a contar este tema. ¿Él dice 'no entiendo cómo una madre puede ser tan cruel con su hija contando este episodio' cuando él pretendía venir a contarlo aquí? Tócate", anunció Jorge Javier Vázquez, según le retransmitía la directora del programa por el pinganillo.

El ex guardia civil se ha encargado de desmentir esta información, a través del colaborador del programa José Antonio León: "Se descojona. Nunca se ha reunido. No nos está viendo y dice que no tergiversemos y que el precio lo ha puesto otra persona, no él". "¿Tú crees que Carlota y Menchu se van a inventar esto? Es flipante, una persona normal lo que hace es estar en silencio", sentenció Jorge Javier Vázquez.

Los detalles de la negociación

Durante el programa, Carlota Corredera entró por teléfono y explicó cuánto pedía Antonio David Flores por contar esta historia y las razones por las que no se cerró su aparición en el programa. "Fue solo meses después de que ocurriera el suceso y Antonio David pidió 60.000 euros porque tenía muchos problemas con Hacienda. Fue en 2012. Nos reunimos en La Moraleja y no nos contaba nada hasta que accediéramos a darle la pasta", aseguró la presentadora. Finalmente, el programa no accedió porque Rocío Flores era entonces una menor y por la cifra desorbitada que pedía su padre.