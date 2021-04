Con la llegada de Rocío Carrasco al plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', volvió a salir a colación uno de los hechos más impactantes de la docuserie: la paliza que Rocío Flores propició a su madre con 15 años y que terminó con ella en el hospital. A pesar de la gravedad del asunto, hay rostros que se posicionan a favor de la hija de Antonio David Flores, como Ana Rosa Quintana, algo que ha despertado a Dakota Tárraga.

Dakota Tárraga a través de Instagram

La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Hermano mayor' criticó, vía Instagram, el posicionamiento que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' tiene con estos hechos comparándolo con el trato que ella y su familia recibieron por su parte. "Yo no soy maleducada, soy mal hablada. Y quiero dejar en constancia que yo no tengo ninguna denuncia hacia mis padres", afirmaba Dakota.

"Yo tuve un gran problema, que se me murió mi hermano. No tengo que justificarme de nada", continuaba. "Cómo se nota que una es 'hija de', que quede bien claro; y otra, por ser hija de una cuponera es una maleducada, una mal hablada, una sinvergüenza... Pues no", sentenciaba muy enfadada señalando la diferencia del trato que la presentadora ha hecho con los dos casos.

El consejo de Dakota a Ana Rosa Quintana

Tras su argumentación, Dakota tildó a la presentadora de "un poco bastante clasista", al tener mejor aceptación la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco que los momentos violentos que se presenciaron en 'Hermano Mayor'. Tras calificarla, Dakota aconsejó a Ana Rosa de no serlo y más al trabajar como presentadora.