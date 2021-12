Verónica Forqué fallecía el 13 de diciembre de 2021 y su repentina pérdida dejaba un enorme vacío tanto a sus familiares como compañeros de profesión y amigos. Tito Valverde compartió pantalla con la actriz en la célebre serie de los años 90, Pepa y Pepe, emitida en TVE. Los actores mantenían una estrecha relación, eran casi familia, por lo que Valverde entró en directo en 'El programa de Ana Rosa' para dedicarle unas emotivas palabras.

Verónica Forqué y Tito Valverde, en 'Pepa y Pepe'

El actor aseguró que "le agrada enormemente" que alguien se acuerde de él como "el marido de Verónica en la ficción". Además, Valverde confesó que la gente le ha llamado dandole el pésame, algo que le "gusta": "Eso significa que llegamos a la gente, eso significa que la gente sabe que nosotros nos teníamos un cariño y una química especial", recordó con afecto.

Los actores que encarnaron a Pepa y Pepe en la ficción ya se conocían de antes, pero la serie terminó por unirlos aún más. "Éramos un grupo compacto. En efecto, yo ahora soy viudo de Pepa", afirmaba. "La describes como la ternura personificada", contaba Joaquín Prat. "Verónica era tan especial en todo. Su aspecto físico, su forma de hablar, su deje, su lengua, sus ojos, su pelo pelirrojo", ensalzaba la figura de su amiga.

"Abría la boca y sonreía; se iluminaba todo. Tenía luz propia", continuaba recordando con cariño. El actor aseguró que "es muy fácil hablar de Verónica": "España entera, creo, está conmocionada. [...] La gente le tiene cariño porque ella ha hecho sonreír a muchísimas familias", expresó Valverde. "Pepe" dedicó unas últimas palabras, muy emotivas, a su gran amiga: "Estoy contento por el homenaje, pero muy triste porque cuanto más la quieres, más te duele; y siempre que se va un ser querido duele", se sinceró.

No era oro todo lo que relucía

Verónica Forqué ha sido una de las mejores actrices del cine español: cincuenta años en la interpretación y ganadora de cuatro Premios Goya. Sin embargo, la actriz nunca quiso ocultar las diversas depresiones por las que tuvo que atravesar a lo largo de su vida. En su despedida de 'MasterChef Celebrity 6' expresó que "no podía más" y que "su cuerpo y el universo le estaban diciendo 'necesitas parar'". Aunque aún no se han confirmado las causas de su fallecimiento, todo apunta a que la actriz no pudo más y se quitó la vida en su domicilio.

Si necesitas apoyo, dispones de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevencio?n de este problema.