El inesperado reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Patricia Gaztañaga

Han pasado muchos años desde que 'El diario de Patricia' se emitiese en las tardes de Antena 3 con sus alocados y extrovertidos invitados. El mítico programa regaló momento únicos en la historia de la televisión y aunque fue presentado por diferentes personas, los espectadores siempre recordarán especialmente a Patricia Gaztañaga como el rostro más significativo al frente del formato. La exconductora se encargó de presentarlo durante 7 años, entre el 2001 y el 2008, a pesar de que el espacio llegó a estar en antena hasta 2013. Gaztañaga decidió abandonar el proyecto para dedicarse a otro tipo de formatos dentro de la cadena y más tarde acabó probando suerte en Cuatro y en ETB, hasta que finalmente realizó su último trabajo en TVE en el 2016. Desde ese momento, no se volvió a saber más de ella en la pequeña pantalla y tras siete años desaparecida en el ámbito audiovisual reaparece de la mano de Jorge Javier Vázquez, quien ha dedicado su último post en la revista Lecturas para hablar de su encuentro con la presentadora.

Patricia Gaztañaga en el 'El diario de Paticia'

La quedada ha tenido lugar en Bilbao, lugar donde reside Gaztañaga. El conductor de 'Sálvame' expresa en su blog lo ilusionado que se sentía por volver a ver a la presentadora, quien apareció con la familia al completo y llevó a Vázquez a un restaurante. Allí se pusieron al día de todo lo ocurrido en sus vidas durante estos años. El comunicador asegura que "se lo pasaron en grande". "Me emociona ver a Patricia. Está divertida, alegre y vital", afirma en su post de Lecturas. Hablaron de la televisión y la fama y compartieron anécdotas como que una de las hijas de la expresentadora cuando era pequeña no comprendía ver a su madre en pantalla. Sobre su etapa en la televisión, Jorge Javier Vázquez asegura que Patricia Gaztañaga "no tiene ninguna gana de volver". "No echa de menos su trabajo ni un poquito. Y su discurso suena sincero, nada impostado", expone este.

El guiño de 'Pasapalabra' a 'El diario de Patricia'

La columna de Jorge Javier se publicó pocos días después de que el actor y director Eduardo Casanova recordarse a Gaztañaga en 'Pasapalabra'. "Debería volver este programa", afirmó mientras mostraba su camiseta con una foto de la presentadora. "Debería volver con ella", le apoyó Roberto Leal. Este gesto la encantó a la conductora y compartió unas bonitas palabras para Casanova: "Gracias Eduardo. Este es el homenaje más bonito, más divertido, genial e inesperado que me han hecho nunca. Tenemos que conocernos y hacernos un 'Diario de Patricia' mano a mano". Sin embargo, tal y como afirma Jorge Javier Vázquez y aseguró la propia Gaztañaga justo antes de abandonar el formato, no tiene ninguna intención de retomarlo. "No me he arrepentido nunca de dejar 'El diario de Patricia'", decía en 2010 en Mujer Hoy.

¿Qué fue de Patricia Gaztañaga?

Bien es cierto que la presentadora ha continuado con su vida fuera de las cámara durante estos años donde ha trabajado en la empresa que formó con su marido, Arzaga 2001 S. L., para desarrollar actividades dentro del ámbito publicitario. Su otro negocio, Nikobe 2009 S.L, sólo duró cinco años y es que fundaron la empresa en 2009 y la liquidaron en el año 2014. Cabe destacar por otro lado que también ha sido una de las personas que más se ha concienciado con el maltrato y abandono animal y por ese motivo se sumó a la campaña "Adopta un setter", de la asociación animalista Troylo. Esta campaña fue lo único que consiguió ponerla de nuevo ante las cámaras en 2017. Pero su apoyo no se ha quedado ahí y es que la presentadora de 'El diario de Patricia' procura concienciar a sus seguidores de esta injusticia a través de sus redes sociales.