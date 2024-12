Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 9 de diciembre, 'La revuelta' recibió un día más a Jorge Ponce para su habitual sección de humor. En esta ocasión, el también productor del formato se lanzó con otra alocada idea que afectaba a una de las emisiones habituales de La 1, la Lotería, que pasaba así de emitirse antes del programa de David Broncano, o hacerlo posteriormente como se había decidido en un principio, a emitirse en medio de la sección del malagueño, quien puso el broche final celebrando el supuesto acierto de una espectadora del teatro.

'La revuelta' paraliza su programa para emitir la Lotería

"Sin movernos de aquí, vamos a romper las reglas del espacio-tiempo, porque", anunció Ponce, a quien se sumó Broncano para recordar que "normalmente, antes, a esta hora se daban las loterías". "Es rápido, pero hay que explicarlo porque el programa nunca ha hecho esto", señaló Ponce. El malagueño aclaró que "debido a la interrupción,", puesto que "son setenta y cinco segundos que van a irse al futuro mientras que nosotros aquí no hemos parado".

"Estamos en otro mundo. En setenta y cinco segundos podrían pasar cosas... llega Puigdemont y declara la independencia, te la cancela, se va a Bélgica, se pide unos mejillones, vuelve, se hace extremeño...", se cachondeó el colaborador. Asimismo, Ponce apuntó a otra consecuencia, "ya yendo a lo que viene siendo nuestro 'business': cuando se hace una interrupción de este tipo, muchas veces hay un trasvase de espectadores", algo que "es peligroso en la televisión", como comentó Broncano. Ponce apuntó entonces que "es tiempo para coger un yogur, pero si también la gente tiene curiosidad, yo puedo decir un poco lo que se van a encontrar en otras cadenas".

"Ojalá aciertes"

"Si cambian de canal, creo que se pueden encontrar a Wyoming leyendo el prompter mientras piensa en otras cosas, que él ya tiene esa capacidad", arrancó el colaborador, en referencia a 'El intermedio'. "En 'First Dates' seguramente hay dos góticos de Segovia sorprendiéndose por ser de Segovia", bromeó el malagueño. Fue entonces cuando Ponce mencionó a 'El hormiguero', con el cual "ya no me pillo los dedos porque es un programa más grande, más complejo y muy cambiante": "Creo que puede que, uno, esté el invitado riéndose mucho por una cosa que han dicho las hormigas".

Si queréis hacer zapping, hacedlo, pero vamos, que os vais a encontrar con algo parecido a esto. #LaRevuelta pic.twitter.com/Y186DvZOix — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2024

"Especialmente si está Petancas, es que es muy graciosa", opinó Broncano. "Dos: pueden estar cronometrando lo que tarda en caer, desde un avión, camión cargado de mortadela italiana. Y el camión lo conduce Tom Cruise", continuó Ponce, algo que "parece broma y podría ser perfectamente" a ojos del presentador. "O tres: el Monaguillo podría estar enseñando una riñonera que tiene ojos y pestañea", remató el colaborador. "Ojalá aciertes, aunque yo creo que por la hora estarán con el invitado", deseó Broncano, a lo que sumó que "ojalá pudiésemos tener nosotros aquí a Petancas, que sale poco allí".