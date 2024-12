Valeria Ros reaparece en 'La revuelta' y explica el motivo de su prolongada ausencia

Por Beatriz Prieto |

Después de casi dos meses sin aparecer en las emisiones de 'La revuelta' tras las muchas críticas lanzadas por los espectadores, Valeria Ros reapareció por sorpresa en el programa de La 1 el lunes 9 de diciembre, con su habitual sección, momento en el que además aprovechó para aclarar el motivo de su prolongada ausencia.

Valeria Ros y David Broncano en 'La revuelta'

, recordó la vasca, antes de señalar a David Broncano que "a ti te veo hasta en la sopa, porque estás en todos lados, solo te falta liarte con Leonor y ser rey". En medio de las bromas, Ros desveló que

"Ya sabes que soy madre y no me da la vida. No existe la conciliación, son los padres", añadió la colaboradora, quien está separada del padre de su hija, con quien comparte la custodia. Por ese motivo, Ros apuntó que "he pensado que falta aquí algo, deberíamos normalizar que un bebé esté en un plató". Sin embargo, lejos de aceptar la idea de llevar a su hija, la vasca centró su sección en "hacer una niña de 'La Revuelta', ahora que llega Jesús".

Me imaginaba otro nombre para la bebé del programa. Ya verás cuando venga de público alguien de servicios sociales y pregunten por Mercedes. Gracias @VALValeriaRos por aumentar la presencia femenina del programa #LaRevuelta pic.twitter.com/MipOQQ2jgf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2024

Siguen apostado por ella

"Me ha parecido muy buena idea poner un bebé aquí, que sea chica para que cuando Lala y yo no venimos, pues haya presencia femenina, y lo cuidamos entre todos", propuso Ros, quien guio a Broncano en un breve tutorial para cambiar pañales con una muñeca. De este modo, con su regreso, tanto la colaboradora como 'La revuelta' dejaban claro que su ausencia no se debía a las numerosas críticas que había recibido en prácticamente cada una de sus apariciones, al contrario de lo que habían especulado muchos espectadores.