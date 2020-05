José Antonio Avilés revela la verdad sobre sus llamadas en 'Supervivientes' a Raúl Prieto

Uno de los protagonistas de los espacios de Telecinco en los últimos días estás siendo indudablemente José Antonio Avilés. Las múltiples acusaciones que está recibiendo por presuntamente haber cometido estafas económicas y utilizar prácticas no demasiado éticas para conseguir algunas de sus entrevistas en 'Viva la vida' le han puesto sin duda en el ojo del huracán. Por ello, el espacio en el que concursa a día de hoy le dio oportunidad de responder a todo en directo. Jordi González en 'Supervivientes: Conexión Honduras' fue el encargado de intentar arrojar luz en este turbio asunto por el que Avilés está siendo duramente criticado por la mayoría de colaboradores de Mediaset.

La primera de las polémicas que Avilés quiso aclarar fue las llamadas que ha realizado desde Honduras a España. Mientras que en 'Sálvame' se le acusó de haberlas hecho a escondidas de la organización, en 'Viva la vida' ya se dejó claro que ahora sí estaban permitidas; algo que corroboró Avilés. Este explicó que debido a la crisis del coronavirus, BulldogTV les ha permitido en esta ocasión hacer varias llamadas a España para poder hablar con familiares y amigos; unas llamadas que ha aprovechado para ponerse al día de todo lo que se ha hablado de él en los programas de televisión.

Jordi González, José Antonio Avilés, Yiya y Nyno en 'Supervivientes'

Unas llamadas autorizadas

De esta forma, ha llamado a su madre, a Carmen Borrego y a Raúl Prieto, el director de 'Viva la vida'. En esas llamadas se le ha puesto al día de todo lo que ha sucedido y Avilés por tanto ha podido conocer mínimamente todo lo que se le acusa. Lo ha sabido gracias a estos contactos y también a varios vídeos que este domingo en 'Supervivientes' se emitieron, resumiendo todo lo que ha sucedido en los últimos días para que el superviviente pudiese ser consciente de la magnitud del escándalo que está protagonizando en España. Una vez escuchados los vídeos y tras sus llamadas, este quiso dejar muy claro que de esas acusaciones iba a responder en 'Viva la vida', "su programa", y afirmó que además es consciente de todo lo que se ha hablado este fin de semana sobre el escándalo; lo que evidencia que el contacto con España es constante.

¿Ha estafado a alguien?

Pese a querer responder a todo en 'Viva la vida', Avilés sí dejó claro algunos puntos de los que se ha hablado. Este afirmó que "se me han acusado de cosas inciertas" y recordó que "tengo que salir a defenderme a 8.000 kilómetros sin un móvil, sin un abogado que me defienda de los delitos de los que se me acusa". Pese a ello, sí reconoció que "en un pasado, a veces me he confundido (...) pero ni la mitad de lo que se están diciendo", evidenciando así que posiblemente algunas de las acusaciones que ha recibido sí puedan ser ciertas. El concursante quiso además que la audiencia se posicionase de su lado, afirmando que "ha sido una semana muy dura" y se mostró convencido que está siendo víctima de un "linchamiento mediático" por parte de los colaboradores de varios formatos de Telecinco.

Defiende a su familia

Este además quiso dejar claro que no quiere hablar más hasta "conocer toda la información que ha salido" y quiso recordar que en nuestro país, "la presunción de inocencia existe, y parece que con José Antonio no hay, se le ha mandado al paredón". Por último, este quiso pedir clemencia con su familia, que no considera que tengan que formar parte de este escándalo. "Hay una familia, mi familia, la que no se merece esta expuesta. Ellos no han decidido estar en televisión, es una vida que tiene una vida, que e es normal", sentenció ante Jordi González.