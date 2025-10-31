Por Beatriz Prieto |

Días después de que 'No somos nadie' avanzara la "nueva teoría de Mediaset" para justificar sus bajas audiencias, 'El programa de Ana Rosa' sorprendía este jueves 30 de octubre al lanzar dicho bulo sin ninguna corrección ni tapujo. Un ataque contra Kantar Media, empresa a cargo de las audiencias, e incluso contra Televisión Española, sobre el que su presidente, José Pablo López, no ha dudado en pronunciarse en redes sociales.

"Llevo veinte años trabajando en el sector audiovisual y jamás había visto este nivel de presión pública sobre Kantar Media, la multinacional que mide la audiencia en España", escribió López, en referencia a las acusaciones que se habían lanzado desde el programa de Telecinco y que la compañía señalada ya había desmentido a raíz de la información que desveló 'No somos nadie'.

"Me preocupa que se esté naturalizando esta actuación y las consecuencias que pueda tener", añadió el presidente. Asimismo, el malagueño señaló que "es llamativo que se cuestionen las audiencias de TVE ahora que recupera una posición principal en el mapa audiovisual", en referencia al buen momento que está viviendo la entidad pública en lo referente a sus audiencias.

"Está controlando las audiencias"

y que nadie las rebata cuando se plantean", criticó además López, para después animar a que "si alguien tiene una prueba de esta manipulación, debe irse a un juzgado., remató el presidente en su crítico mensaje, publicado a través de su cuenta personal de la red social X, anteriormente Twitter.

Las palabras de López llegaban después de que, durante su comparecencia en el Senado, Pedro Sánchez cargara contra la "máquina del fango" mediática del PP, poniendo a Telemadrid como ejemplo, y se ganara con ello un aluvión de críticas en 'El programa de Ana Rosa'. "Si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos", lanzaba entonces Ketty Garat, periodista de The Objective, sin que nadie replicara a dicha desinformación.