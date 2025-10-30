Por Julia Almazán Romero |

El notable ascenso de audiencia de La 1 tras la vuelta al cole, con programas como 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360' o 'Malas lenguas' registrando récords históricos, ha provocado una reacción en cadena en determinados sectores mediáticos. Este mismo jueves, 'El programa de Ana Rosa' dio un paso más allá al verbalizar en directo una de las teorías más insólitas de los últimos tiempos: que el Gobierno habría estado controlando las audiencias de la cadena pública a su antojo.

Durante la tertulia política, Ana Rosa Quintana reaccionó al discurso de Pedro Sánchez en el Senado, en el que el presidente denunciaba la "máquina del fango" mediática del PP y ponía como ejemplo a Telemadrid. La respuesta de Quintana fue escueta pero dejando entrever su opinión: "Es que, es que, claro...", respondía, en un gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Su colaborador Antonio Montero quiso dirigirse directamente al presidente: "Usted no es quién para darnos carnés de periodistas". Además, añadió que es momento de decir "basta" porque, según él, se está jugando con un "fuego peligrosísimo".

Los colaboradores se sumaron a la crítica a Sánchez por sus declaraciones, como Ketty Garat, que apuntó directamente hacia RTVE: "No fue Telemadrid, sino Televisión Española la que alentó y propagó el bulo de la falsa bomba lapa con un presunto intento de magnicidio por parte de un guardia civil". Asimismo la periodista de The Objective afirmaba que la cadena pública, apoyada por el Gobierno, se negó a rectificar cuando "les pillan con el carrito del helado". La retahíla de ataques continuaba y Garat remató su intervención con una insólita acusación: "Si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos".

Por otro lado, Kantar Media, hace escasos días, ya había desmentido por completo esta versión a raíz de una supuesta teoría que circularía por, según explicaba Carlota Corredera en ' No somos nadie '. Este desmentido, publicado por Vertele, no ha frenado la propagación de la teoría, repetida por algunos tertulianos como otra forma de ataque basado en un bulo hacia el Gobierno.

Mientras tanto, los datos siguen siendo claros: La 1 acumula en octubre un 12,3% de cuota de pantalla, solo por detrás del 13% de Antena 3, y sus formatos matinales no dejan de crecer. 'La hora de La 1' alcanzó el miércoles 29 de octubre el 17,6% de share y 'Mañaneros 360' firmó un 16,6%, claramente por encima del 12,7% de 'El programa de Ana Rosa'. RTVE vive uno de sus momentos más dulces, aunque las sospechas políticas parecen querer empañar el éxito.