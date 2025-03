Por Redacción |

La repentina salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' ha supuesto todo un impacto. El pasado 2 de marzo, el presentador concluía su etapa en la cadena después de 15 años de trabajo, pero lo hacía sin despedirse. Aunque ha señalado que su abandono ha sido de mutuo acuerdo, quedan muchas incógnitas en el aire sobre qué ha motivado este final.

Plantilla de 'Informativos Telecinco' antes de la reestructuración de septiembre

José Ribagorda , quien quedó fuera del plantel de presentadores en la reestructuración de septiembre de 2024,, según recoge Europa Press: "Son decisiones que toma una dirección de Informativos.". Sin embargo, el periodista ha abogado por el factor de la experiencia: ", como ha sido mi caso también. Muchas décadas dedicado a la información".

El presentador ha afirmado que lo que ha sucedido es algo que "pasa en muchos ámbitos": "Ahora parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero la experiencia de un profesional hay que aprovecharla". "Me da pena su salida, pero son decisiones que toma la empresa y la dirección de Informativos, que está en su derecho de tomarlas y que hay que respetarlas".

Recuerda la etapa que compartieron

José Ribagorda ha aprovechado para recordar su etapa de presentador en Telecinco, donde estuvo durante 18 años, la mayor parte de ese tiempo junto a David Cantero: "He trabajado con él, no directamente, pero sí en los mismos informativos y juntos conformamos una época de los informativos de Telecinco en la que fuimos referentes en casi todas las franjas". Aunque ha asegurado que no ha hablado aún con él, sí ha afirmado que tiene "una buena consideración" hacia el que fuera su compañero.