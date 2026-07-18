FormulaTV
Conectar
Audiencias La final de 'Tu cara me suena 13' lidera con un 21,8% y 'Estudio Estadio: Mundial' pincha en La 1

AUDIENCIAS VIERNES 17 DE JULIO

La final de 'Tu cara me suena 13' lidera con un 21,8% y 'Estudio Estadio: Mundial' pincha en La 1 con un 4,5%

El especial de La 1 tan solo supera a La 2. '¡De Viernes!' se queda como segunda opción de la noche con un 10,9%. Antena 3 lidera el día con un 15,4%.

La final de 'Tu cara me suena 13' lidera con un 21,8% y 'Estudio Estadio: Mundial' pincha en La 1 con un 4,5%
Por RedacciónPublicado: Sábado 18 Julio 2026 10:05 (hace 22 minutos)

Audiencias Viernes 17 de Julio de 2026

  • logoantena3

    15,4%

  • logola1

    10,9%

  • logotelecinco

    8,4%

  • logolasexta

    5,6%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    4,3%

  • logofdf

    2,0%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoneox

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logodkiss

    1,4%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoveo7

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logodivinity

    0,8%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Prime time

La 1

NY: La Finalísima755.000 8,7%

Estudio Estadio: Mundial Extra364.000 4,5%

La 2

Trivial Pursuit300.000 4,0%

Cifras y letras491.000 5,7%

Plano general 213.000 2,4%

Historia de nuestro cine: Presentación 217.000 3,2%

Historia de nuestro cine: Película 251.000 3,5%

Antena 3

Tu cara me suena: Calentando motores1.123.000 13,0%

Tu cara me suena1.417.000 21,8%

Cuatro

First Dates553.000 7,0%

El blockbuster 534.000 6,5%

Telecinco

¡De viernes!: Express591.000 6,9%

¡De viernes!683.000 10,9%

laSexta

La Sexta Clave345.000 4,8%

laSexta Columna 414.000 5,0%

Equipo de investigación 431.000 5,0%

Equipo de investigación 266.000 4,1%

Late night

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 196.000 4,7%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio 99.000 2,0%

Fortunata y Jacinta35.000 1,0%

Fortunata y Jacinta36.000 1,8%

Antena 3

Tu cara me suena317.000 14,7%

Cuatro

Cine Cuatro 167.000 4,0%

Sportium Game Show29.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid Show83.000 4,2%

laSexta

Equipo de investigación 189.000 4,7%

Equipo de investigación 136.000 6,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano911.000 10,9%

Valle Salvaje746.000 10,3%

La promesa853.000 12,6%

Malas lenguas692.000 10,8%

Aquí la Tierra759.000 11,3%

La 2

Saber y ganar472.000 5,3%

Tour de Francia 768.000 9,2%

Post Tour de Francia 656.000 8,5%

Malas lenguas570.000 8,2%

Carreteras extremas 179.000 2,8%

Jeopardy137.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.124.000 13,1%

Y ahora Sonsoles672.000 9,4%

Pasapalabra1.159.000 17,4%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem507.000 6,2%

Lo sabe no lo sabe320.000 4,8%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!432.000 5,0%

El verano se mueve562.000 7,2%

¡De lunes a viernes!598.000 8,8%

¡Allá tú!699.000 10,6%

laSexta

Zapeando551.000 6,5%

Más vale tarde412.000 5,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1344.000 19,9%

Mañaneros 360475.000 16,1%

Mañaneros 360855.000 11,7%

La 2

¡Qué animal! 6.000 0,9%

Lugares extraordinarios del mundo 12.000 1,3%

Ruralitas31.000 2,6%

De tapas por España 25.000 1,6%

El señor de los bosques 35.000 1,9%

Universo UNED32.000 1,6%

Las rutas dAmbrosio 45.000 2,0%

El escarabajo verde 64.000 2,5%

Curro Jiménez 86.000 2,6%

El cazador116.000 2,2%

El cazador184.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano288.000 12,0%

Cocina abierta de Joseba Arguiñano 691.000 14,8%

La ruleta de la suerte1.415.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2%

¡Toma salami! 17.000 1,9%

Alerta Cobra 18.000 1,5%

Alerta Cobra 20.000 1,3%

Alerta Cobra 49.000 2,6%

En boca de todos216.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica171.000 9,3%

Vamos a ver verano244.000 9,0%

El precio justo525.000 8,5%

laSexta

Equipo de investigación 25.000 2,1%

Aruser@s Fresh130.000 6,9%

Al rojo vivo273.000 7,8%

Informativos

En la sobremesa del viernes, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 1': pasa del 17,2% de hace siete días al 13,3% de hoy, una caída de casi cuatro puntos que deja a La 1 muy lejos de su registro de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 1' aguanta con solidez y apenas cede décimas, del 22,9% al 22,6%, consolidando su liderazgo en la franja. En el lado positivo, 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente igual (8,4% frente al 8,1% previo) y 'laSexta noticias 14h' sube 0,8 puntos, hasta el 7,4%, en una jornada en que el movimiento más relevante es, sin duda, el retroceso de La 1.

En la noche, el vuelco más espectacular lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que se dispara del 4,6% al 18,5%, una subida de casi 14 puntos que la convierte en la edición nocturna más vista del día. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' da el salto contrario pero en positivo: de un exiguo 2,4% sube al 8,5%, más del triple que hace una semana. Quien se mantiene esta vez es 'laSexta noticias 20h'.

La 1

Telediario matinal216.000 24,7%

Informativo territorial 1841.000 14,5%

Telediario 11.149.000 13,3%

Informativo territorial 2986.000 11,1%

Telediario 2934.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,5%

Antena 3 noticias 11.980.000 22,6%

Antena 3 noticias 21.360.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1500.000 7,7%

El desmarque Cuatro 1340.000 4,0%

Noticias Cuatro 2333.000 5,1%

Telecinco

El matinal34.000 5,9%

El matinal106.000 10,9%

El matinal116.000 8,7%

Informativos Telecinco 15:00730.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:00615.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h558.000 7,4%

laSexta noticias: Jugones429.000 4,8%

laSexta noticias 20h458.000 7,1%

Vídeos FormulaTV
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (60)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas