Audiencias Viernes 17 de Julio de 2026
15,4%
10,9%
8,4%
5,6%
5,5%
4,3%
2,0%
2,0%
1,9%
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1,8%
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1,7%
1,4%
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0,9%
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Prime time
NY: La Finalísima755.000 8,7%
Estudio Estadio: Mundial Extra364.000 4,5%
Trivial Pursuit300.000 4,0%
Cifras y letras491.000 5,7%
Plano general 213.000 2,4%
Historia de nuestro cine: Presentación 217.000 3,2%
Historia de nuestro cine: Película 251.000 3,5%
Tu cara me suena: Calentando motores1.123.000 13,0%
Tu cara me suena1.417.000 21,8%
First Dates553.000 7,0%
El blockbuster 534.000 6,5%
¡De viernes!: Express591.000 6,9%
¡De viernes!683.000 10,9%
La Sexta Clave345.000 4,8%
laSexta Columna 414.000 5,0%
Equipo de investigación 431.000 5,0%
Equipo de investigación 266.000 4,1%
Late night
Viaje al centro de la tele: La noche temática 196.000 4,7%
Historia de nuestro cine: Coloquio 99.000 2,0%
Fortunata y Jacinta35.000 1,0%
Fortunata y Jacinta36.000 1,8%
Tu cara me suena317.000 14,7%
Cine Cuatro 167.000 4,0%
Sportium Game Show29.000 1,5%
Gran Madrid Show83.000 4,2%
Equipo de investigación 189.000 4,7%
Equipo de investigación 136.000 6,4%
Sobremesa y tarde
Directo al grano911.000 10,9%
Valle Salvaje746.000 10,3%
La promesa853.000 12,6%
Malas lenguas692.000 10,8%
Aquí la Tierra759.000 11,3%
Saber y ganar472.000 5,3%
Tour de Francia 768.000 9,2%
Post Tour de Francia 656.000 8,5%
Malas lenguas570.000 8,2%
Carreteras extremas 179.000 2,8%
Jeopardy137.000 2,0%
Sueños de libertad1.124.000 13,1%
Y ahora Sonsoles672.000 9,4%
Pasapalabra1.159.000 17,4%
Todo es mentira: Summer Tem507.000 6,2%
Lo sabe no lo sabe320.000 4,8%
Amor... ¡o lo que surja!432.000 5,0%
El verano se mueve562.000 7,2%
¡De lunes a viernes!598.000 8,8%
¡Allá tú!699.000 10,6%
Zapeando551.000 6,5%
Más vale tarde412.000 5,9%
Mañana
La hora de La 1344.000 19,9%
Mañaneros 360475.000 16,1%
Mañaneros 360855.000 11,7%
¡Qué animal! 6.000 0,9%
Lugares extraordinarios del mundo 12.000 1,3%
Ruralitas31.000 2,6%
De tapas por España 25.000 1,6%
El señor de los bosques 35.000 1,9%
Universo UNED32.000 1,6%
Las rutas dAmbrosio 45.000 2,0%
El escarabajo verde 64.000 2,5%
Curro Jiménez 86.000 2,6%
El cazador116.000 2,2%
El cazador184.000 2,3%
Espejo público verano288.000 12,0%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 691.000 14,8%
La ruleta de la suerte1.415.000 20,7%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 17.000 1,9%
Alerta Cobra 18.000 1,5%
Alerta Cobra 20.000 1,3%
Alerta Cobra 49.000 2,6%
En boca de todos216.000 7,3%
La mirada crítica171.000 9,3%
Vamos a ver verano244.000 9,0%
El precio justo525.000 8,5%
Equipo de investigación 25.000 2,1%
Aruser@s Fresh130.000 6,9%
Al rojo vivo273.000 7,8%
Informativos
En la sobremesa del viernes, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 1': pasa del 17,2% de hace siete días al 13,3% de hoy, una caída de casi cuatro puntos que deja a La 1 muy lejos de su registro de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 1' aguanta con solidez y apenas cede décimas, del 22,9% al 22,6%, consolidando su liderazgo en la franja. En el lado positivo, 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente igual (8,4% frente al 8,1% previo) y 'laSexta noticias 14h' sube 0,8 puntos, hasta el 7,4%, en una jornada en que el movimiento más relevante es, sin duda, el retroceso de La 1.
En la noche, el vuelco más espectacular lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que se dispara del 4,6% al 18,5%, una subida de casi 14 puntos que la convierte en la edición nocturna más vista del día. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' da el salto contrario pero en positivo: de un exiguo 2,4% sube al 8,5%, más del triple que hace una semana. Quien se mantiene esta vez es 'laSexta noticias 20h'.
Telediario matinal216.000 24,7%
Informativo territorial 1841.000 14,5%
Telediario 11.149.000 13,3%
Informativo territorial 2986.000 11,1%
Telediario 2934.000 12,8%
Noticias de la mañana178.000 14,5%
Antena 3 noticias 11.980.000 22,6%
Antena 3 noticias 21.360.000 18,5%
Noticias Cuatro 1500.000 7,7%
El desmarque Cuatro 1340.000 4,0%
Noticias Cuatro 2333.000 5,1%
El matinal34.000 5,9%
El matinal106.000 10,9%
El matinal116.000 8,7%
Informativos Telecinco 15:00730.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00615.000 8,5%
laSexta noticias 14h558.000 7,4%
laSexta noticias: Jugones429.000 4,8%
laSexta noticias 20h458.000 7,1%
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