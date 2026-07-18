Por Redacción |

Prime time

La 1

NY: La Finalísima755.000 8,7% Estudio Estadio: Mundial Extra364.000 4,5%

La 2

Trivial Pursuit300.000 4,0% Cifras y letras491.000 5,7% Plano general Benigno Pendas 213.000 2,4% Historia de nuestro cine: Presentación Las bicicletas son para el verano 217.000 3,2% Historia de nuestro cine: Película Las bicicletas son para el verano 251.000 3,5%

Antena 3

Tu cara me suena: Calentando motores1.123.000 13,0% Tu cara me suena1.417.000 21,8%

Cuatro

First Dates553.000 7,0% El blockbuster Ajuste de cuentas (Muzzle) 534.000 6,5%

Telecinco

¡De viernes!: Express591.000 6,9% ¡De viernes!683.000 10,9%

laSexta

La Sexta Clave345.000 4,8% laSexta Columna Mundiales: El otro álbum 414.000 5,0% Equipo de investigación El boom de las caravanas 431.000 5,0% Equipo de investigación Booking: En el punto de mira 266.000 4,1%

Late night

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 70 imprescindibles 196.000 4,7%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio Las bicicletas son para el verano 99.000 2,0% Fortunata y Jacinta35.000 1,0% Fortunata y Jacinta36.000 1,8%

Antena 3

Tu cara me suena317.000 14,7%

Cuatro

Cine Cuatro La emboscada (2023) 167.000 4,0% Sportium Game Show29.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid Show83.000 4,2%

laSexta

Equipo de investigación La estafa del verano 189.000 4,7% Equipo de investigación Pisos turísticos: Bajo presión 136.000 6,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano911.000 10,9% Valle Salvaje746.000 10,3% La promesa853.000 12,6% Malas lenguas692.000 10,8% Aquí la Tierra759.000 11,3%

La 2

Saber y ganar472.000 5,3% Tour de Francia Dole-Belfort 768.000 9,2% Post Tour de Francia Dole-Belfort 656.000 8,5% Malas lenguas570.000 8,2% Carreteras extremas Los preparativos 179.000 2,8% Jeopardy137.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.124.000 13,1% Y ahora Sonsoles672.000 9,4% Pasapalabra1.159.000 17,4%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem507.000 6,2% Lo sabe no lo sabe320.000 4,8%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!432.000 5,0% El verano se mueve562.000 7,2% ¡De lunes a viernes!598.000 8,8% ¡Allá tú!699.000 10,6%

laSexta

Zapeando551.000 6,5% Más vale tarde412.000 5,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1344.000 19,9% Mañaneros 360475.000 16,1% Mañaneros 360855.000 11,7%

La 2

¡Qué animal! Gourmets 6.000 0,9% Lugares extraordinarios del mundo La cordillera de los Vosgos franceses 12.000 1,3% Ruralitas31.000 2,6% De tapas por España Lugo: Descubre la belleza del verde paisaje gallego 25.000 1,6% El señor de los bosques Gargantilla del Lozoya, Madrid 35.000 1,9% Universo UNED32.000 1,6% Las rutas dAmbrosio Mallorca 45.000 2,0% El escarabajo verde Misma ría, distintas aguas 64.000 2,5% Curro Jiménez El péndulo 86.000 2,6% El cazador116.000 2,2% El cazador184.000 2,3%

Antena 3

Espejo público verano288.000 12,0% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Judías verdes con solomillo marinado 691.000 14,8% La ruleta de la suerte1.415.000 20,7%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! Vedettes 17.000 1,9% Alerta Cobra Fantasmas del pasado 18.000 1,5% Alerta Cobra Entre hermanos 20.000 1,3% Alerta Cobra Una mierda de día 49.000 2,6% En boca de todos216.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica171.000 9,3% Vamos a ver verano244.000 9,0% El precio justo525.000 8,5%

laSexta

Equipo de investigación Alerta plagas 25.000 2,1% Aruser@s Fresh130.000 6,9% Al rojo vivo273.000 7,8%

Informativos

En la sobremesa del viernes, el dato más llamativo es el desplome de 'Telediario 1': pasa del 17,2% de hace siete días al 13,3% de hoy, una caída de casi cuatro puntos que deja a La 1 muy lejos de su registro de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 1' aguanta con solidez y apenas cede décimas, del 22,9% al 22,6%, consolidando su liderazgo en la franja. En el lado positivo, 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente igual (8,4% frente al 8,1% previo) y 'laSexta noticias 14h' sube 0,8 puntos, hasta el 7,4%, en una jornada en que el movimiento más relevante es, sin duda, el retroceso de La 1.

En la noche, el vuelco más espectacular lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que se dispara del 4,6% al 18,5%, una subida de casi 14 puntos que la convierte en la edición nocturna más vista del día. En el extremo opuesto, 'Informativos Telecinco 21:00' da el salto contrario pero en positivo: de un exiguo 2,4% sube al 8,5%, más del triple que hace una semana. Quien se mantiene esta vez es 'laSexta noticias 20h'.

La 1

Telediario matinal216.000 24,7% Informativo territorial 1841.000 14,5% Telediario 11.149.000 13,3% Informativo territorial 2986.000 11,1% Telediario 2934.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,5% Antena 3 noticias 11.980.000 22,6% Antena 3 noticias 21.360.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1500.000 7,7% El desmarque Cuatro 1340.000 4,0% Noticias Cuatro 2333.000 5,1%

Telecinco

El matinal34.000 5,9% El matinal106.000 10,9% El matinal116.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00730.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00615.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h558.000 7,4% laSexta noticias: Jugones429.000 4,8% laSexta noticias 20h458.000 7,1%

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