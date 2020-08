Confirmada la exclusiva sobre la ubicación de Juan Carlos I que dio 'El Chiringuito de Jugones'

Tras muchas idas y venidas y rumores sobre su traslado a Portugal o a República Dominicana, finalmente se ha confirmado el país en el que Juan Carlos I se encuentra afincado tras su salida de España. La Casa Real fue la encargada este lunes de anunciar que el rey emérito se ha instalado en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra desde el pasado 3 de agosto. Ese mismo día, por la noche, 'El Chiringuito de Jugones' ya adelantaba dónde se encontraba el monarca.

El colaborador Edu Aguirre fue el primero en anunciar, en directo y en "exclusiva mundial", que Juan Carlos I se encontraba en EAU. Lo hizo en el programa de Mega conducido por Josep Pedrerol, si bien su información no se tomó en consideración por los medios nacionales y los rumores sobre el paradero del emérito han continuado proliferando a lo largo de dos semanas.

Edu Aguirre, colaborador de 'El Chiringuito', acertó con su exclusiva sobre Juan Carlos I

"S.M. el Rey Don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Arabes Unidos, donde permanece en la actualidad", indica el comunicado oficial de Zarzuela. Pese a las presiones públicas, Casa Real había insistido en mantener en secreto la nueva residencia del que fuera rey de España.

'El Chiringuito' presume de exclusiva

Aguirre aportó desde el principio datos reveladores sobre el nuevo destino de Juan Carlos. "Hoy el rey ha cogido un avión a mitad de la tarde", indicaba en la noche del 3 de agosto, "solamente sabe dónde vuela el piloto. Discreción absoluta". "Su idea es vivir en Emiratos Árabes Unidos", adelantaba, asegurando que se decantaba por ese país por "tranquilidad", dado que allí "no hay libertad de prensa".

Sus palabras, no obstante, despertaron mofas y bromas en redes sociales de quienes no creían que en un espacio deportivo se pudiera aportar una información de este calibre. No es de extrañar, pues, que el colaborador de 'El Chiringuito' haya decidido sacar pecho tras la confirmación de su exclusiva. "¡Líderes! Somos familia", escribía Aguirre. "¡Siempre por delante!", añadía el programa en sus redes sociales oficiales.