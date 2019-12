Los cortes de Messi y Ter Stegen a Edu Aguirre ('El Chiringuito'): "¿Puedes dejarme, por favor?"

París acogió este lunes 2 de diciembre la Gala del Balón de Oro, en la que Messi recogió el sexto galardón de su carrera. Una noche cargada de emociones para el futbolista del FC Barcelona que se vio salpicada por algún momento incómodo en la zona mixta. Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito de Jugones', fue protagonista involuntario cuando el responsable de prensa del equipo culé, José Manuel Lázaro, le impidió hacer preguntas tanto al delantero argentino como al guardameta Marc-André Ter Stegen.

Messi, ante las cámaras de 'El Chiringuito'

"Aquí no puedes estar", le repitió Lázaro un par de veces con tono desagradable, confirmando que el programa de MEGA estaba vetado: "Usted no va a preguntar". Por si fuera poco, Aguirre interrumpió la respuesta a otro periodista y recibió un rotundo corte por parte del argentino: "Espera a que termine". En cuanto acabó de contestar esa pregunta, se lo llevaron de la zona dedicada a las televisiones.

No fue el único momento desagradable para Edu Aguirre en París. Ter Stegen también se acercó a hablar con la prensa española pero, de nuevo, el periodista de MEGA tuvo imposible preguntar. Quería conocer la opinión del portero alemán sobre las declaraciones de Messi -"esto se disfruta muchísimo más porque se va acercando la retirada"-, pero lo que se llevó fue otro desplante: "¿Puedes dejarme, por favor?", le dijo Ter Stegen cuando Aguirre lo agarró del brazo.

El enfado de Pedrerol

De vuelta en plató, Josep Pedrerol no podía esconder su enfado: "Lázaro, qué pena me das. Qué capacidad para hacer el ridículo", exclamaba el presentador. "También os digo, este guardaespaldas de tercera es más emocionante y más divertido que la gala. Hay que preguntarle bonito y, si no, te apartan a empujones". Edu Aguirre zanjó desde París: "Cuando hay alguien que no quiere que hablen para ti... Pero bueno, nos gusta pelear".