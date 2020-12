José Mota: "En 'Adiós dos mil vete' veremos un homenaje a una generación irrepetible"

José Mota vuelve a ser el maestro de ceremonias de una de las noches más importantes del año con 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)'. El cómico nos ha preparado un especial de Nochevieja donde no faltará ningún ingrediente para despedir este complicado 2020: habrá homenajes, nostalgia, pero, sobre todo, muchas risas. La historia que nos presenta funciona como una continuación de la mítica película "Cinema Paradiso". De hecho, será a través de esa pantalla de cine donde se irán presentando diferentes situaciones que nos harán tomar conciencia de todo lo que ha ocurrido durante este año, pero existirá esa necesaria confluencia con el tradicional humor al que Mota nos tiene acostumbrados.

Además, el manchego hace un balance tanto profesional como vital de este 2020 repasando sus apariciones televisivas en 'Mask Singer: adivina quién canta', así como el funcionamiento de su serie original 'Historias de Alcafrán' en Televisión Española. También ha querido hacer referencia a lo que está siendo lidiar con la crisis del coronavirus en ambos terrenos.

José Mota como Fernando Simonje en el especial de Nochevieja

¿Qué vamos a ver en 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)' para que nos deje pegados a la pantalla?

Será un especial relacionado con un año donde nos ha dado tiempo a reflexionar mucho y reordenar cosas en el interior de cada uno. Vamos a ver un grandísimo homenaje a la generación irrepetible, que son nuestros padres y nuestros abuelos, que nos han dado mucho. A través de la continuidad de "Cinema Paradiso", Alfredo y Toto irán mostrando temas que hemos vivido este año como el odio o hacerse mayor. En medio de todo eso, lógicamente, están los sketches que habitualmente toco respecto a la crítica social y política desde un punto de vista cómico.

Vamos a ver un especial relacionado con un año donde nos ha dado tiempo a reflexionar

¿En qué momento surge la idea de crear esa mezcla entre la emotividad de una película tan mítica como "Cinema Paradiso" y un especial de Nochevieja caracterizado por el humor y las risas?

Se hará a través de Toto, un niño que está descubriendo el mundo, y estará junto a Alfredo dentro de ese cine. Hay momentos en la continuidad en los que: "¡Mira Toto, mira por la ventanilla!" y veremos en la pantalla de la sala lo que está ocurriendo. Hay algún homenaje en clave de humor como, por ejemplo, a Jesé Luis Barroso, compañero que ha fallecido recientemente. Hay una piececita muy bonita en clave cómica, como era él. El resto de todo lo que hay es humor. De repente, "¡Vamos a conectar con el Ministerio de Santidad!". Fray Fernando de Simonje, vestido de fraile, empieza a relatar la homilía en una iglesia de corte catedralicio a sus feligreses y, precisamente, lo que está contando nos lleva a otro sketch. También habrá una parodia de una rueda de prensa de Salvador Illa con Miguel Bosé.

¿Cómo será ese homenaje a nuestros mayores en el especial de Nochevieja?

No quería renunciar a esta parte de "Cinema Paradiso" porque ha sido un año muy especial en el que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de que el bienestar que tenemos nos lo han donado nuestros mayores en gran medida... Quería acordarme de ellos especialmente en este año. No tuve la menor duda a la hora de abordar esta continuidad de forma emotiva y, en ese sentido, el programa tiene esa parte especial en memoria y en forma de recuerdo de todos.

En un año marcado por el coronavirus, ¿cómo ha sido enfrentarse a las jornadas de rodaje, marcadas por las medidas sanitarias?

Hemos tenido suerte. Yo venía de rodar "García y García" con Pepe Viyuela durante dos meses y haciéndonos pruebas PCR cada dos días. Había momentos inevitables en los que estaba todo el equipo rodando dentro de la misma habitación y recuerdo cierta tensión. Luego, en 'Mask singer', la productora cuidó al dedillo todo el tema y he tenido la gran fortuna de no haber tenido ningún susto. Aquí en el fin de año, el protocolo se ha seguido igual, estábamos todo el equipo con mascarillas y no ha habido ningún contagio en ningún momento. Ha ido bien.

José Mota y Raúl Cano durante el especial de Nochevieja

Pregunta obligada... ¿Dónde vas a ver las Campanadas este año?

En La 1, por supuesto. Veremos las Campanadas en casa, ahí estaremos como cada año recibiendo el nuevo. A ver cómo se porta el 2021 porque el 2020 quedará en la memoria y escrito en los libros de historia para siempre. Es que el mundo está parado, pero el ser humano tiene la capacidad de reinventarse y seguir hacia adelante. Lo haremos porque somos grandes.

'Historias de Alcafrán' era una serie pequeña con mucho corazón

Acaba el 2020 y toca hacer balance de tu año televisivo con 'Historias de Alcafrán' y 'Mask singer'...

El trabajo de los actores que han estado en 'Historias de Alcafrán' ha sido absolutamente espléndido, pero el día era muy complicado por la brutal competencia que teníamos encima. Es una pena porque había un equipo volcadísimo que también tuvo que grabar con todos los protocolos de la covid... Competir un viernes contra 'La Voz' y el producto que se emitía en la otra cadena es complicado, solo puedes presentar tu producto lo más honestamente posible y ya está. Poquito a poco, ¿volverá? Pues no lo sé. Era una serie pequeña, pero con mucho corazón. Luego, en Antena 3, me lo he pasado tan bien con 'Mask singer', son tan divertidos Los Javis y Malú... Hemos tenido una química brutal y ahí estamos preparando esa segunda vuelta.

Además, en este año lleno de reencuentros y nostalgia, ¿se ha planteado algún especial de Cruz y Raya?

En principio no tengo constancia de tal cosa ni por parte de Televisión Española ni por la nuestra. Han pasado ya trece años desde que el dúo decidió disolverse e ir cada uno por su lado, así que no en principio. En el futuro, quién sabe, pero, de momento, estamos metidos cada uno en su faena.

Y, hablando un poco de tus trabajos en el teatro, ¿qué se siente al hacer un espectáculo delante de tanta gente en este contexto?

Pues mira, Santiago Segura, Florentino Fernández y servidor tenemos un espectáculo juntos, donde hemos hecho un número: "Desconcierto de Año Nuevo desde Viena", donde hablamos de los tres temores: el estornudo, el resfriado y la tos. Hay una letra que alude a todo esto. De hecho, el otro día estuvimos en el teatro Príncipe Pío (Madrid) actuando y fue entrañable porque estaba lleno, dentro de los límites que establece la normativa. Hay un hambre de volver a nuestra vida anterior brutal. Ves a la gente con ganas de reír, con las mascarillas y sonriendo y, claro, al final agradecimos mucho el esfuerzo de estar allí. La población quiere comedia, quiere abrazarse y me pareció muy emotivo.