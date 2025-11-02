El juez cita a Antonio Tejado y le impone una fianza de 639.000 euros

Por Julia Almazán Romero |

El caso que conmocionó al mundo del corazón da un nuevo paso judicial. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha decretado la apertura de juicio oral contra Antonio Tejado y los otros diez procesados por el robo con violencia en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, ocurrido la madrugada del 25 de agosto de 2023.

El magistrado ha impuesto a Tejado una fianza de 639.725,98 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles en caso de condena y ha citado a los acusados para el 11 de noviembre. Ese día recibirán formalmente los autos de acusación y conocerán la fecha exacta del juicio.

Antonio Tejado en su paso por 'GH VIP'

La decisión llega después de que la defensa de Tejado solicitara el sobreseimiento del caso, petición que el juez ha rechazado. Según informa Diario de Sevilla, el magistrado ha remitido las actuaciones a la Audiencia Provincial para la celebración de la vista oral, aunque esta podría retrasarse varios meses debido a la acumulación de causas pendientes. Además, los acusados deberán abonar la fianza o se procederá al embargo de sus bienes. Por otro lado, el periodista Kike Calleja ha podido conocer como se encuentra el acusado y en 'Fiesta' dice que "Antonio está nervioso, lo está pasando mal y desea que se celebre el juicio. Sigue diciendo que es inocente y que podrá demostrarlo".

María del Monte en el pregón del Orgullo LGTBIQ+

Por el momento,de cárcel para Tejado, a quien considera el autor intelectual del asalto. Según la Fiscalía, el sobrino de la cantante habría facilitado información clave sobre la vivienda, la estructura, los sistemas de seguridad y la ubicación de la caja fuerte tras retomar el contacto con su tía,, lo que le permitió visitar la casa con frecuencia inusual". La acusación sostiene que esos datos fueron determinantes para que la banda lograra acceder al inmueble y retener a las víctimas.

Por su parte, el abogado de Tejado defiende que su cliente es completamente ajeno a los hechos y asegura que la acusación se basa en "meras hipótesis" y conversaciones extraídas de redes sociales. Alega, además, que "no hay ningún indicio racional de criminalidad" que relacione a su defendido con la organización del robo. En su versión, los asaltantes actuaron sin información privilegiada y confundieron incluso la caja fuerte con un electrodoméstico.

Un juicio mediático que marcará un antes y un después

El 11 de noviembre, Antonio Tejado y los otros diez acusados deberán presentarse en el juzgado de Sevilla en intervalos de quince minutos para recibir la notificación oficial. La Fiscalía también imputa a los procesados cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, otros cinco de detención ilegal y un delito leve de lesiones por los daños causados a Inmaculada Casal.

El caso conmocionó por la violencia del asalto. María del Monte y su pareja fueron maniatadas y amenazadas de muerte por los ladrones, que se llevaron joyas y dinero valorados en más de 70.000 euros. Desde entonces, la artista ha optado por la discreción y ha limitado sus declaraciones públicas, asegurando que "es un tema muy desagradable" y que intenta "superarlo con ayuda profesional".