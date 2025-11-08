'Jujutsu Kaisen' anuncia la fecha de estreno de su tercera temporada en España

Por Alejandro Rodera |

A Yuji Itadori todavía que le quedan muchas peleas que librar. El protagonista de 'Jujutsu Kaisen' volverá a la acción el 14 de noviembre con el estreno de la película 'Ejecución', que aunará un resumen de los hechos acontecidos en Shibuya con el arranque de la tercera temporada. De este modo, el retorno se podrá vivir en la pantalla grandes antes del lanzamiento de la nueva entrega en streaming, cuya fecha definitiva ya ha sido comunicada.

La tercera tanda arrancará su andadura en Crunchyroll a partir del 8 de enero de 2026. La plataforma naranja importará a España el popular anime en exclusiva y, como suele ser habitual, de manera simultánea a la emisión original en Japón. Así pues, se arrancará el próximo año con uno de los regresos más esperados de la animación nipona, a lo largo del cual se desplegará el primer segmento del Culling Game, es decir, del Viaje de Aniquilación.

Yuji Itadori en la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'

Tras el Incidente de Shibuya, este Viaje de Aniquilación supondrá otro evento repleto de "maldiciones, caos y batallas", como apunta Crunchyroll. Su punto de partida es la aparición de diez zonas en las que los hechiceros más poderosos deben enfrentarse entre sí para acumular puntos. Este perverso juego está organizado por Noritoshi Kamo, aunque el primer duelo de Itadori no será con esa legendaria figura, sino con Yuta Okkotsu, que tendrá que acabar con el protagonista por sus supuestos crímenes.

'Jujutsu Kaisen' pone en marcha el Viaje de Aniquilación

Potente temporada de invierno

El choque entre ambos es uno de los reclamos de 'Ejecución', que contiene los episodios iniciales de la tercera temporada. Sin embargo, para conocer realmente el desarrollo de este arco. Una vez más, la animación de la serie corre a cargo de MAPPA, quede todo el mundo con ' Chainsaw Man - La película: El arco de Reze '.

Mientras avanza la temporada de otoño de anime, poco a poco se van anunciando las fechas de lanzamiento de cara a la de invierno. En ese calendario, la cita con 'Jujutsu Kaisen' es una de las más esperadas, aunque el primer mes del año que viene también contendrá otros regresos tan llamativos, y auspiciados por Crunchyroll, como el de 'Frieren', que retomará su aventura el 16 de enero, o el de 'Oshi no Ko', que arrancará otra fase de la historia de Aqua y Ruby el 14 de enero.