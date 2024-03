Por Daniel Parra |

Julián Contreras Jr. sigue siendo uno de los protagonistas de las tertulias de diversos magazines tras la polémica surgida por su supuesto desahucio en 2023. Su excasera asegura que el hijo de Carmina Ordoñez dejó su casa "hecha un desastre" y que le debe más de 20.000 euros, acusaciones que Contreras desmintió el pasado 9 de febrero en '¡De viernes!'. A pesar de ello, el escritor admitió durante su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona que está pasando por una mala situación económica.

Durante el programa del miércoles 6 de marzo de ' Así es la vida ', en mitad del debate surgido en torno a la figura de Contreras, Sandra Barneda quiso defenderse de posibles críticas:. Fue entonces cuando la presentadora desveló que el exconcursante de ' GH VIP ' pudo haber sido colaborador del espacio, pero que se negó:

"Julián, o tu representante no te informó, que a veces puede pasar, porque fue el representante el que dijo que no a colaborar en 'Así es la vida', que es un programa pequeñito, modesto, pero que nos lo pasamos muy bien", aclaró la presentadora de 'La isla de las tentaciones'. "Y al final, oye, pues podría estar aquí sentado", concluyó. La noticia desvelada por Barneda sorprendió a los tertulianos presentes en el plató, que tuvieron en cuenta los problemas económicos del escritor, y Antonio Sánchez Casado dio su punto de vista: "Es que él reniega mucho de televisión, él siempre ha renegado de televisión, y luego acaba yendo a la televisión".

"Le alquilaba la casa porque utilizaba una voz muy seductora"

'Así es la vida' contactó con una mujer que acusa a Julián Contreras Jr. de tratar de seducir a su madre para conseguir un alquiler en Córdoba: "Mi madre prácticamente le alquilaba la casa porque utilizaba una voz muy seductora, un chico que te convence con argumentos...". La entrevistada narró cómo una mujer que aseguraba ser la agente de Contreras contactó con la familia que alquilaba el piso. Sin embargo, después de que esta no siguiera con el proceso porque les pareció "muy raro", fue el propio escritor quien llamó personalmente: "Mi madre, que es bastante dura, se dejó prácticamente seducir". "No ponía ningún problema con el precio, porque como no iba a pagar, le parecía perfecto", añadió.