Por Julia Almazán Romero |

La final de 'Bailando con las estrellas' tenía todos los ingredientes para ser una despedida por todo lo alto: nivel altísimo, cuatro finalistas muy igualados y un plató completamente volcado. Lo que nadie esperaba era que uno de los momentos más polémicos de la noche lo provocara el propio Jesús Vázquez tras inclinarse públicamente por uno de los concursantes antes de la última tanda de actuaciones.

Todo comenzó cuando Jorge González y Nerea Rodríguez se colocaron en cabeza gracias a los primeros dieces del jurado. Pelayo Díaz dejó claro que el cantante era su favorito y ese comentario empujó a Vázquez a apoyar sus palabras: "Me voy a mojar. Llevo 20 años siguiendo la carrera de este chaval y a mí también me encantaría que ganara Jorge González (...) Las demás son tres diosas y se lo merecen también, pero el corazón es el corazón y manda", comentó en directo, generando sorpresa.

Jorge Gónzalez, ganador de 'Bailando con las estrellas'

La primera reacción llegó desde la mesa del jurado. Julia Gómez Cora intervino rápidamente para recordar que todavía quedaba concurso por delante: "Queda aún un baile de cada concursante, por eso yo no voy a decir todavía quién va a ser favorito. El público también vota en sus casas". Su aviso buscaba evitar que la audiencia se sintiese condicionada por el presentador en un momento decisivo.

Pese a ello, Jesús Vázquez mantuvo su posición y explicó por qué no quería retirar sus palabras: "". Aunque el conductor se disculpó, insistió que se tenía "que mojar". Sin embargo, la tensión aumentó cuando Blanca Li tomó la palabra para unirse a Gómez Cora: "No es el momento de decir quién va a ganar porque quedan cuatro bailes y todo puede cambiar", zanjó con seriedad.

Tras ese toque de atención, Vázquez recapacitó y dijo lo siguiente: "Por una vez en la vida, yo que soy muy comedido, me he dejado llevar por el corazón. Lo siento (...) que mi opinión personal no afecte a nadie. Que voten por el que quieran". Minutos después, Jorge González terminó proclamándose ganador de la edición junto a Gemma Domínguez, cerrando una noche que pasará a la historia del formato por el gran duelo en votaciones contra Anabel Pantoja.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza en la final de 'Bailando con las estrellas'

¿El final de Jesús Vázquez en Mediaset?

La gala de este 29 de noviembre podría no solo haber marcado el final de una edición, sino también un punto de inflexión en la trayectoria del presentador dentro de Mediaset. Su contrato concluye ahora y él mismo reconoció recientemente que está replanteándose su carrera: "Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre (...) Después de este programa tomaré ese camino", aseguró a El televisero.

Aunque dejó claro que seguiría en Mediaset si surgiera un proyecto que le ilusionara, también señaló que "después de este programa soy libre". Si finalmente decide cerrar este capítulo, la cadena perdería a uno de sus rostros más emblemáticos tras 23 años presentando desde 'La Voz', 'Operación Triunfo' hasta '¡Allá tú!'.