con un broche de oro muy inesperado. Justo cuando comenzaba a despedir la gala, uno de los jueces del programa le interrumpía. "", le dijo el juez Mike Janela antes de anunciar una noticia que desató la emoción en plató.

"Guinness World Records ha verificado que eres el presentador que más formatos televisivos ha presentado en lengua española con un total de 46, por lo tanto, ¡felicidades!", declaraba el Janela, mientras entregaba a Jesús Vázquez la placa oficial que lo acredita con el récord mundial. "Eres oficialmente increíble", decían los jueces al unísono en inglés. El gallego, visiblemente emocionado, apenas podía articular palabra: "No me lo esperaba, no puedo hablar... No me lo puedo creer".

Jesús Vázquez le ponen la medalla al comunicador que más formatos ha conducido en lengua española

Durante el programa, Jesús también aprovechó para conocer un poco más al propio Mike Janela. En un momento distendido, le preguntó qué era lo más arriesgado que había hecho en su vida. "No es broma. Dejar a mi esposa embarazada en los Estados Unidos para venir aquí. Pero, cariño, ya voy, esta es la última", respondió el juez, dejando ver el buen rollo que ha habido entre ellos en el programa.

Este final tan emotivo no solo cierra una edición llena de momentos sorprendentes, sino que también reconoce una carrera de fondo en televisión. Jesús Vázquez ha estado al frente de programas emblemáticos como '¡Allá tú!', 'Operación Triunfo', 'La Voz', 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Factor X', consolidando un estilo propio y una trayectoria intachable que ahora tiene sello Guinness.

Jesús Vázquez recibe el Recórd Guiness por parte del juez Mike Janela

Vuelve '¡Allá tú!' con Jesús Vázquez de nuevo al frente

Telecinco ha aprovechado la recta final de julio para recuperar '¡Allá tú!' como uno de sus principales formatos estivales. El concurso de las míticas cajas volverá este domingo 27 de julio a las 22:00 h con entregas inéditas grabadas en la última tanda, según ha confirmado la cadena en una nueva promo. Jesús Vázquez se mantiene como maestro de ceremonias en esta apuesta que competirá en prime time con propuestas como 'Una nueva vida' en Antena 3 o 'Cuarto milenio' en Cuatro.