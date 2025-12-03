La Justicia ordena a Atresmedia dar a los creadores de 'Aquí no hay quien viva' datos de explotación y cobros

Por Redacción |

'Aquí no hay quien viva' es una serie que sigue muy de moda hoy en día. Retransmisiones en cadenas temáticas, venta a terceros para su emisión en canales de pago o para que estén disponibles en sus catálogos de plataformas... la serie lleva años consumiéndose y dando beneficios, aunque llegara a su final en 2006, hace ya caso 20 años.

Los creadores de la serie, los hermanos Caballero e Iñaki Ariztimuño, consideran que 'ANHQV' ha sido explotada de una manera "indebida, no consentida y excesiva", pasándose de lo que figura en los contratos originales con Miramón Mendi, la productora de la serie. Por ello, el Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid ha admitido la práctica de diligencias preliminares solicitadas por los tres mencionados, que reclaman a Atresmedia información detallada sobre todas las formas de explotación de la obra desde 2003 hasta la actualidad, tal y como recoge Dircomfidencial.

Los hermanos Caballero, en una imagen reciente

Lo que exigen son los datos específicos sobre todas las formas en que se ha explotado la serie, los ingresos obtenidos a través de cualquier canal comercial, cualquier otra compensación derivada de dicha explotación y la identificación de todas las partes a las que Atresmedia haya transferido derechos de explotación.

La oposición de Atresmedia

Vicenta y Marisa, en una imagen mítica de 'aquí no hay quien viva'

Según el medio mencionado,, decisión frente a la cual Atresmedia presentó su oposición. El grupo audiovisual sostiene que los solicitantes no tienen interés legítimo, dado que se trata de una obra colectiva

Además, argumenta que la cesión a Miramón Mendi no era limitada, que no se ha demostrado lo contrario y que, en cualquier caso, la obligación de informar según lo establecido en el artículo 75 del RD-ley 24/2021 no sería aplicable en su situación. También alega Atresmedia falta de justa causa, mala fe en la solicitud, y señala que la petición es "excesiva y desproporcionada".

El contraataque de los Caballero

En su recurso, los guionistas reiteraron que la normativa exige a los cesionarios sucesivos, Atresmedia en este caso, a proporcionar información anual sobre la explotación de la obra. Señalan que la documentación presentada por la empresa está incompleta y que la cuestión de si hubo una cesión total o no se deberá resolver en un procedimiento posterior. Por último, también apuntan que ciertos asuntos en la explotación, como el streaming, no existían cuando se firmaron esos contratos.