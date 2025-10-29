FormulaTV
Los Caballero hablan del futuro de 'Muertos S.L.' y del "coitus interruptus" con HBO Max: "Se cagaron"

Los responsables de Contubernio hacen balance de sus actuales proyectos mientras 'La que se avecina' se prepara para su regreso.

Por Alejandro RoderaPublicado: Miércoles 29 Octubre 2025 11:33 (hace 3 horas)

Noviembre será un gran mes para los hermanos Caballero y, en concreto, para 'La que se avecina', que regresará a Telecinco, saltará a los cines con su episodio 200 y lanzará su temporada 16 en Prime Video. Sin embargo, entre los planes de los fundadores de Contubernio Films hay más proyectos en otras plataformas, como, por ejemplo, la cuarta temporada de 'Machos Alfa', que llegará en 2026 a Netflix, y más títulos que están en camino.

Acerca de ese futuro se han pronunciado los Caballero en una entrevista concedida a 'El despertador' de RNE en la mañana del miércoles 29 de octubre. Durante su paso por la sección 'Butaca preferente', los cotizados creativos no han podido evitar referirse a uno de sus grandes triunfos recientes, 'Muertos S.L.', que en agosto dio el salto de Movistar Plus+ a Netflix con su tercera temporada, aunque desde entonces no se ha desvelado nada acerca del destino del proyecto.

Diego Martín y Ascen López en 'Muertos S.L.'
No obstante, tras varias semanas de silencio se ha lanzado una pista sobre si habrá cuarta temporada. "Tiene toda la pinta", ha asegurado el guionista Alberto Caballero, que tiene ideas de sobra para acometer los potenciales nuevos episodios: "Lo bueno es que las tramas se apoyan en las relaciones entre los personajes. Además, lo que nos va pasando es que, como la gente la está viendo mucho, te hablan o te escriben y te cuentan anécdotas, así que tienes para otra temporada y para otras cinco".

Puerta cerrada

El optimismo con 'Muertos S.L.', que estrenó su tercera temporada el 21 de agosto y llegó a colar sus tres entregas en el top 10 de España, contrasta con la situación relativa a 'Por el amor de Dios', la comedia que iba a cruzar los caminos de los Caballero y HBO Max. A comienzos de septiembre, Alberto Caballero recurrió a Twitter para avisar de que el proyecto no seguiría adelante: "Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producirla por diferencias irreconciliables en el contenido. A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios...".

La apariencia de Carlos Areces para &#39;Por el amor de Dios&#39;
La apariencia de Carlos Areces para 'Por el amor de Dios'

En la entrevista con 'El despertador', los hermanos se han referido a esta experiencia como un "coitus interruptus". "Es la historia de unas monjas sobreviviendo en un convento porque están dejadas de la mano de Dios y están cerrando uno tras otro. Entonces toman una solución radical para su subsistencia. Hubo una plataforma que se lanzó y luego se cagó", explica Alberto Caballero, apoyado por su hermana Laura: "Como siempre, seguramente si hubiera sido drama lo estaríamos rodando. La comedia da mucho miedo".

