Tras finalizar la etapa de premios con la entrega de los Oscars donde Karla Sofía Gascón acudió como invitada, la actriz ha podido reflexionar sobre cómo ha vivido toda esta etapa en el centro del huracán. Lo que parecía que podría ser una de las mejores experiencias de su vida se ha visto opacada por la polémica de los injustificables tuits que escribió en el pasado.

La reflexión de Karla Sofía Gascón

Ahora, la actrizen sus redes sociales. "Si algo he aprendido en este tiempo es que el odio no se extingue con más odio", escribe la actriz, que da las "gracias desde lo más profundo de mi corazón" antes de dar paso a lo que podría ser un nuevo comunicado.

A veces nos ponemos una coraza para protegernos, para que no penetre el daño en nosotros, yo también tengo la mía. Sé que por ello también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida y que algunas personas pueden haberse sentido ofendidas, por lo cual pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro.

Durante más de tres años entregué lo mejor de mí para dar visibilidad a un colectivo históricamente menospreciado, reflejando la vida de una mujer trans atrapada en el peor lugar posible: el cuerpo de un delincuente sumido en un patriarcado extremo. Mi propósito siempre fue hacerlo con la mayor dignidad posible, mostrando una historia de lucha y resistencia que merecía ser contada. Volqué mi alma, mi vida y mi esencia en este proyecto, trabajando codo a codo con grandes amigos mexicanos para transmitir un mensaje de esperanza: todos, sin importar nuestro origen, podemos ser mejores personas.

México ocupa un lugar imborrable en mi corazón. Allí recibí amistad, afecto y una calidez humana que nunca olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor me abrió sus puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno.

Mi compromiso con los derechos de los más desfavorecidos sigue firme. Siempre me encontrarán del lado opuesto al fanatismo, la imposición, el patriarcado, el fascismo, las dictaduras, el terror, el abuso y la sinrazón. No me ato a ninguna bandera política, solo intento ser un ser humano en constante evolución, con aciertos y errores, pero con la voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, pedir perdón y perdonar.

Por mi hija y por las generaciones futuras, quiero abrir una reflexión sobre la salud mental. He atravesado momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares insospechados. Se crearon cuentas falsas con mi nombre, se lanzaron acusaciones absurdas, incluso delirantes, que dañaron profundamente mi espíritu. Hubo instantes en los que el dolor fue tan abrumador que llegué a contemplar lo impensable. Y si yo, con toda mi fortaleza, estuve al borde, ¿qué habría sido de alguien con menos recursos emocionales para resistir?

Si algo he aprendido en este tiempo es que el odio no se extingue con más odio. La responsabilidad de cuidarnos como sociedad recae en cada uno de nosotros. Como dijo Martin Luther King, la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda son dos de los mayores peligros del mundo. Y si hay algo que debe guiarnos es la empatía, pues, como afirmó Albert Camus, "no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio", porque nos enfrenta al sentido mismo de la existencia.

Solo a través del entendimiento, la compasión y la empatía podremos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza.