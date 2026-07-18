Karlos Arguiñano pone fecha a su retirada de la televisión

Por Fidel Conejero |

Karlos Arguiñano ya mira de reojo a la jubilación. Después de casi cuatro décadas cocinando ante las cámaras, el chef vasco ha desvelado cuándo le gustaría poner punto final a su larga trayectoria televisiva. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a Juan y Medio en el programa 'Dos y medio' de Canal Sur.

Arguiñano explicó que su intención es seguir en activo un tiempo más, aunque ya tiene en mente una fecha aproximada para despedirse de la televisión. "He pensado que llevo 38 años en televisión, voy a cumplir 78 años de edad en septiembre... Igual cuando cumpla 80", aunque no descartó seguir si su salud se lo permite, "igual voy a por los 81", confesó entre risas.

Joseba Arguiñano en 'Cocina abierta'

Joseba Arguiñano, cada vez más presente en el programa

Las declaraciones llegan en un momento en el que, hijo del popular cocinero y su sucesor natural. Desde el mes de junio, el chef se encarga de presentar las entregas de los viernes de, una fórmula que la cadena ya habíade su padre y que ahora parece consolidarse dentro de la programación.

Aunque no existe ningún anuncio oficial sobre el futuro del espacio, la creciente presencia de Joseba al frente de los fogones se interpreta como una transición progresiva para garantizar la continuidad de uno de los formatos más veteranos y exitosos de la televisión española. El cocinero comparte desde hace años pantalla con su padre y ha ido ganando protagonismo temporada tras temporada.

Durante la entrevista, Arguiñano también reflexionó sobre el paso del tiempo y aseguró que no le preocupa especialmente la jubilación. "Cuando pasas de los 70... has venido a pasar un rato, y has pasado casi todo el rato ya", comentó. Lo que sí reconoció que teme es "el dolor y el sufrimiento", dejando claro que será su estado de salud el que marque el momento definitivo para despedirse de la pequeña pantalla.