Desde que el jueves 8 de junio, 'Sálvame' desvelara el bombazo de la supuesta boda con Kiko Hernández con Fran Antón, las informaciones en torno al evento, incluso cuando se habría celebrado este fin de semana, no han dejado claro si el enlace se ha llevado o no a cabo. Por ello, ante las acusaciones de que todo fuera un mero montaje, 'Sálvame' quiso pronunciarse al respecto en el comienzo de la entrega del lunes 12 de junio.

Terelu Campos desmiente que 'Sálvame' esté implicado en un supuesto montaje sobre la "boda" de Kiko Hernández

"La verdad es que, hasta ahora,o si todo lo que está ocurriendo forma parte de un plan muy bien trazado de una mente retorcida y capaz de todo", confesaba Terelu Campos , al comienzo del programa. La presentadora añadió que, a pesar de todo, "desde el pasado jueves hemos vivido inmersos en una auténtica locura, porque".

Tras el recopilatorio de lo que pasó el fin de semana y de cómo 'Fiesta' estuvo al tanto de todo en directo, la malagueña trasladó que "hay algo que el programa quiere dejar bien claro, por si no ha sido suficiente el vídeo o si alguien se ha distraído: este programa no ha colaborado, si fuera una mentira la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, no ha sido cómplice de nada". "Ni la dirección del programa, ni los trabajadores, ni los colaboradores, ni las presentadoras. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y eso quiero que lo tenga todo el mundo absolutamente claro", subrayó Campos.

"Mañana va a estar aquí"

"Si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa en la que no sabíamos que estábamos participando", recalcó la presentadora. "También digo, que si es una farsa, está muy bien montada, porque a Miguel Frigenti fue la persona a la que le empieza a llegar la información por parte del entorno de Fran Antón, y al programa nos llega esta misma información por distintas fuentes", intervino entonces Adela González, tras lo cual desveló que Hernández, en el programa del martes 13 de junio, "va a estar aquí y va a dar la cara".