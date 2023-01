Kiko Hernández revela que Gustavo, el chófer de las Campos, lleva más de un año sin cobrar

Por Sergio Ojer Lapido |

El huracán Gustavo continúa arrasando con la familia Campos gracias a Kiko Hernández y a la nueva información que reveló la noche del 20 de enero en 'Viernes deluxe'. Entre otros datos, el colaborador destapó que el chófer le había contado que las televisivas llevaban sin pagarle su nómina durante más de un año.

Carmen Borrego y Kiko Hernández en 'Viernes deluxe'

Ante esta polémica revelación, Carmen Borrego , presente en el plató del espacio de La Fábrica de la Tele, aseguró que era mentira: "". Esta escueta declaración enfureció a Kiko Matamoros , que: "A mí eso no me vale".

Sin embargo, a pesar de que parece que Hernández es el confidente del conductor, este aprovechó la situación para atacarle y revelar otra bomba. "Un tío que tiene la cara de decir que Campos no le paga la nómina, si además es mentira, es de ser un auténtico sinvergüenza. Pero es que, además, no solo dijo que no le pagó la nómina durante un año, si no que hay un momento en el que no puede pagar recibos y le tiene que dejar 20.000 euros a María Teresa Campos", aseguró el tertuliano.

Carmen Borrego desmiente la información

La pequeña de la familia Campos quiso negar con rotundidad, una vez más, que ninguna de las dos informaciones que había contado Hernández eran ciertas. "Para nada es verdad, entre otras cosas porque Gustavo no tiene 20.000 euros para dejarle a mi madre, ya te lo digo. Gustavo no le ha dejado dinero a mi madre y Gustavo no ha estado un año sin cobrar, te diga lo que quiera decirte", sentenció la tertuliana.