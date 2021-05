Kiko Jiménez expone a Antonio David Flores: "He sido manipulado por él"

Kiko Jiménez estuvo en 'Sábado deluxe' para someterse al polígrafo. Los colaboradores aprovecharon para preguntarle al ex de Gloria Camila sobre Antonio David Flores y su relación con su exmujer Rocío Carrasco. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no dudó en compartir todo lo que vivió cuando convivió con esta familia y cómo él también sufrió las manipulaciones del ex guardia civil.

Kiko Jiménez se sometió al polígrafo de 'Sábado deluxe'

Jiménez desveló que el padre de Rocío Flores la había usado para poder entrar en 'GH VIP'. "Él se propuso para ir a la isla. y no lo querían. y su hija en plató, querían a su hija solo. Luego llega 'GH VIP' y me extrañó porque no lo querían en un reality. Y claro, me olió a quemado. Luego hablé con gente de la productora, indagando, y me dicen que eso fue un contrato, un pack, para estar los dos, uno en la casa y otra en plató", confesó el exconcursante.

Además, también aseguró que Antonio David se puso en contacto con él antes de que entraran en la casa, para "pedirle" una serie de favores. "He sido manipulado por él. Nadie sabía que yo iba a 'GH VIP' ni yo sabía que él iba y antes de entrar me llamó y en esa llamada imagínate el nivel de manipulación. Se basó en decirme 'Solo te pido que en el concurso me respetes y que no te metas en nada, tú haz tu concurso y yo el mío'. Me condiciona porque entendía mi conflicto con Gloria", concluyó Jiménez.

Gloria Camila, una víctima más

Kiko Jiménez ha hablado también sobre Gloria Camila, a la que considera "una víctima más de la familia Flores". El novio de Sofía Suescun ha asegurado incluso que "Gloria Camila me da pena". Jorge Javier Vázquez quiso recordar que cuando Rocío Flores estuvo en 'Supervivientes', Kiko Jiménez siempre fue muy crítico con ella. "Este señor siempre se ponía, con Belén Rodríguez, del lado de Rocío Carrasco, porque sabía lo que había", explicó el presentador.