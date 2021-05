Kiko Jiménez estuvo en el 'Sábado deluxe', donde se sometió a un polígrafo en el que expuso sobre todo a Antonio David Flores y su hija. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tuvo una relación con Gloria Camila, y desde el programa aprovecharon esto para preguntarle sobre todo lo que supiera sobre el drama entre Rocío Carrasco y Antonio David.

Kiko Jiménez se sienta en el polígrafo

Jiménez aseguró que Rocío Flores nunca quiso arreglar las cosas con su madre. En el polígrafo le preguntaron si "¿es cierto que Rocío Flores te confesó que no quería reconciliarse con su madre y añadió 'me coméis el coño, yo no voy a hacer una mediación con mi madre'?, a lo que respondió con una afirmación que el polígrafo dio por verdadera. Confesó que había escuchado a la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' llamar a su madre "'hija de puta', en muchísimas ocasiones".

También relató alguno de los episodios en los que vio el lado más violento de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. "Yo no es que la provocase. Lo que no soportaba era que vendiera un papel de víctima", aseguró Jiménez haciendo referencia a sus enfrentamientos con ella en plató. "Cuando dices una opinión contraria, ella no lo acepta. La gente en los debates habla con miedo", concluyó.

La manipulación de Antonio David

Kiko Jiménez cargó contra Antonio David, asegurando que él también había sido víctima de sus manipulaciones. "Nadie sabía que yo iba a entrar en 'GH VIP' ni yo tampoco sabía que él iba. Antes de entrar me llamó para pedirme que le respetara a él, a su hija y no meterme en la historia de Rocío Carrasco", aseguró el exconcursante de la séptima edición de 'GH VIP'.