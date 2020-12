Kiko Jiménez desmiente en 'Sálvame' que tuviera algo con Chabelita: "María Jesús estará compinchada con Efrén"

El martes 8 de diciembre, María Jesús Ruiz sorprendía en 'La casa fuerte' al afirmar que, en abril del pasado año, habría visto a Chabelita Pantoja enrollándose con Efrén Reyero y Kiko Jiménez en el baño de una discoteca. Apenas dos días después, el único implicado fuera del reality, Kiko, visitó el programa de 'Sálvame', con el fin de aclarar lo que realmente habría ocurrido entre ellos tres aquella noche.

Kiko Jiménez recrea lo ocurrido en el baño con Efrén e Isa Pantoja en 'Sálvame'

"Esperaba que nunca llegase este día por no tenía por qué. Ha pasado un año y medio", confesó Jiménez, al comienzo de su intervención, en la que recalcó que él, junto a Efrén, Chabelita y el resto del equipo de 'Supervivientes' por entonces, "salimos como compañeros/amigos". Acerca de lo que sucedió tanto con Reyero como con Pantoja, Kiko aseguró que "solo lo sabe Gloria porque le conté todo". "Ella lo entendió y no le dio importancia", afirmó el invitado quien, sin embargo, señaló sobre su expareja que "le va muy bien hablar con gente como Amor Romeira o Carolina Sobe". Sobre la versión que había dado María Jesús en 'La casa fuerte', Kiko apostó porque la colaboradora "cuenta una versión modificada a su antojo porque estará compinchada con Efrén".

Kiko procedió entonces a exponer "lo que realmente ocurrió" en el baño con una curiosa recreación con Paz Padilla y Chelo García-Cortés. "En un momento dado, coincidimos en el baño. Isa tenía un vestido que le costaba subirse la cremallera y entre bromas y de amigos, simplemente, sin ánimo de que sea una infidelidad ni nada, le ayudo a subirla", relató Jiménez, quien concluyó con un tajante "no pasó nada". "Todo lo que se cuenta es mentira", zanjó el invitado. "Fuera del baño, Efrén está muy pesado con Isa y yo que soy asesor en ese momento de 'Mujeres y hombres y viceversa', le corto el rollo", explicó Kiko, quien confesó que abandonaron la fiesta en el mismo taxi, "dejamos a Efrén en su hotel y se acabó". "Isa y yo nos fuimos a mi casa y ella se quedó a dormir en una habitación y yo en la de abajo, como dos amigos que salen de marcha después de trabajar", declaró Jiménez, quien se mostró muy crítico con Efrén.

"Efrén vende una historia que no cuela"

"Estaba muy pesado y solo quería esto. Entrar en 'La casa fuerte' con esa carta de presentación un año y medio después, es porque lo ha contado él para vender una historia que no cuela, porque yo estaba ahí", manifestó Kiko, sobre Reyero, tras lo cual apostó porque no solo protegía a Isa, sino que "también me protejo yo". "Eso sale a la luz y ¿qué cara doy? Me expulsan, me echan. Iba con mi profesionalidad", defendió el invitado. "María Jesús entró al baño cuando estaba yo. Quiso meterse conmigo en el baño. Se le ha olvidado decirlo", concluyó Jiménez, antes de que Amor Romeira interviniera por teléfono para desmentir su versión: había hablado con Gloria, la mañana siguiente, porque estaba muy preocupada al ver que Kiko no daba señales de vida y ni siquiera le abría la puerta de casa. "Ha contado una historia que no es la que ha dicho antes", acusó la colaboradora, ante lo que el invitado replicó tachando a la canaria de "embustera" y "peste de la televisión".