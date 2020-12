La inesperada revelación de María Jesús en 'La casa fuerte': "Vi a Isa enrollándose con Efrén y Kiko Jiménez"

La noche del martes 8 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo quinta gala, en la que el programa arrojó algo más de luz sobre la supuesta cercanía que Chabelita Pantoja habría mantenido en el pasado, durante una noche, con Efrén Reyero. Un episodio que el segundo había calificado de "tonteo", mientras que la primera lo había negado de forma tajante, quizás porque, por entonces, ya había iniciado su relación con Asraf Beno.

María Jesús Ruiz habla de Efrén e Isa Pantoja en 'La casa fuerte 2'

El ingreso de Efrén en el reality el domingo 6 de diciembre, hizo saltar todas las especulaciones sobre el supuesto "rollo" que habrían tenido Pantoja y Reyero, algo que se abordó en el programa dos días después. Al comienzo de la gala, Carolina Sobe quiso explicar lo que le habían contado acerca de eso, momento en el que Yola Berrocal le reprochó que lo hiciera cuando ella no había estado, sino que era María Jesús Ruiz la persona que lo había desvelado todo, descubriendo así a la colaboradora ante la audiencia. "Yo no he sido la que ha dicho", señaló la aludida, minutos más tarde, cuando Sandra Barneda le preguntó sobre lo que había ocurrido la noche que los dos concursantes estuvieron de fiesta "después de 'Supervivientes'".

"Horas más tarde" de que María Jesús se encontrara a Chabelita en el local junto a otros colaboradores del reality como el propio Reyero, "abro la puerta del baño y me encuentro a Efrén besando a Isa y Kiko Jiménez por detrás, abrazándola", relató la colaboradora, sorprendiendo a todos sus compañeros. "Estaban enrollándose, se me quitaron las ganas de hacer pipí y me fui", prosiguió María Jesús quien señaló que "por aquel entonces, todos tenían pareja y Efrén se debía a una productora porque estaba en 'Mujeres y hombres y viceversa'". "Pero si Kiko lloraba porque Gloria le había puesto los cuernos", recordó Rafa Mora, señalando que por entonces Jiménez no estaba con Sofía Suescun, sino con su ahora expareja. "A mí no me encajaron, por eso me quedé 'ni oigo ni veo ni escucho'", reconoció María Jesús, antes de desvelar que Chabelita se habría ido "con los dos en el mismo taxi" al concluir la fiesta.

"Isa terminó con Kiko Jiménez"

"Yo no sé qué pasó después", concluyó Ruiz, tras lo cual Sobe tomó el relevo para relatar cómo Efrén había tenido que irse a casa solo al ser rechazado por Isa, quien "terminó con Kiko Jiménez". "Estos se lo han inventado para seguir rascando y facturando", opinó Mora, sobre esa aparente "posfiesta". Barneda quiso saber entonces "cuánto tiempo pasa" entre que María Jesús pilló al trío y el momento en el que salen del baño. "Un ratico de veinte a treinta minutos", apuntó Ruiz, quien reconoció no haber hablado del tema con ninguno de los tres implicados.

"Yo lo único que hice fue pensar que se les había ido de las manos a los tres y seguramente se arrepentirán a la mañana siguiente", admitió la colaboradora, quien fue vista al menos por Efrén y quizás por Kiko, mientras que apostaba porque Pantoja no la había descubierto en absoluto, probablemente porque "estaba un poquito más afectada" por el alcohol. Una revelación que podría detonar completamente la relación de Isa y Asraf, dado que el modelo lleva con la mosca detrás de la oreja desde el ingreso de Efrén, después de que Isa tuviera que recibirlo a solas ante las cámaras.