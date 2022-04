Los concursantes de 'Supervivientes 2022' están a punto de poner rumbo a Honduras, por lo que están ultimando detalles clave. Anabel Pantoja contaba a sus seguidores que se iba a someter a un lifting de pestañas para enfrentarse a las dura condiciones de la isla. Sin embargo, fue Kiko Matamoros quien sorprendió a todos confesando que se había hecho un tatuaje antes de embarcarse en la aventura.

El antiguo tatuaje de Kiko Matamoros

En su emisión del viernes, los colaboradores de 'Sálvame' comentaban algunos de los retoques a los que se han sometido antiguos concursantes antes de poner rumbo a Honduras. No obstante, Matamoros nos regaló otro momentazo tras aquella curiosa historia del tatuaje que se hizo antes de comenzar una relación con Marta, su pareja tiempo después. La ubicación exacta de esas coordenadas nos llevaban hasta un arbusto de una urbanización de Suiza.

"¡No te puede dar el sol, Kiko!", le gritaba María Patiño. "Es algo que tiene que ver con Marta y conmigo y con mi vida", reconocía el colaborador. Acto seguido, entre risas y ante la mirada atónita de sus compañeros, confesaba: "Es el logo de Oh my club, que es donde conocí a Marta. Como las coordenadas estaban mal puestas pues digo: 'Me pongo el logo de Oh my club'", aseveraba, despertando las carcajadas de los allí presentes.

Mensaje del Kiko Matamoros del futuro a Marta López

María Patiño le pedía a Kiko Matamoros que se imaginara que ya llevaba varios meses en la isla y le dedicara un mensaje a su novia, pero desde el programa de La Fábrica de la Tele. "Te echo de menos, echo de menos estar contigo, abrazarte, tenerte cerca. Solo pienso en volver y olerte. Con eso me conformo. Te echo mucho de menos y te quiero", decía a cámara, visiblemente emocionado.