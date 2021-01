Irene Rosales destapa la verdad de los audios de Isabel Pantoja a su nieta: "Era ofensivo"

La guerra de la familia Pantoja continúa dando qué hablar. En esta ocasión, ha sido un enfrentamiento entre Irene Rosales e Isabel Pantoja el que ha hecho sonar las alarmas. La tonadillera envió unos audios a su nuera para felicitar el cumpleaños a su nieta Ana. Sin embargo, Rosales afirmó que los mensajes que había mandado la cantante "no eran apropiados para una niña de cinco años".

Emma García e Irene Rosales en 'Viva la vida'

Por si fuera poco, Kiko Rivera también trató este asunto en su última entrevista en Lecturas, donde expuso las inadecuadas palabras que mencionó Pantoja a la pequeña: "Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡He resucitado!". Esta semana, la tonadillera decidió mostrar el contenido de los dos audios que envió a su nieta en 'El programa de Ana Rosa' para desmentir las palabras de su hijo.

Ante este movimiento, Irene Rosales ha dado su opinión al respecto en 'Viva la vida': "Ella está en todo su derecho de mandar los audios. No me lo esperaba, pero tampoco me preocupa porque yo también tengo los audios, eran tres", afirmó la colaboradora frente a Emma García. "Hay dos que son súper parecidos, pero el primero es el más ofensivo, por la situación que yo acabo de pasar", explicó Rosales, quien aseguró que su pareja no había mentido en ningún momento sobre el contenido del mensaje, aunque no lo dijese de forma "literal".

Lo que le molestó del audio

Emma García quiso saber si Irene Rosales estaba dispuesta a mostrar el polémico mensaje que Pantoja no envió a 'El programa de Ana Rosa', y que por lo tanto confirmaría la versión de Kiko Rivera y ella: "Yo no lo voy a enseñar, pero te puedo decir lo que dice el audio y por qué me molesta. Estoy en la situación en la que acaba de morir mi padre. Ella dice 'he resucitado, me daban por muerta', y eso me ha sentado muy mal", confesó la tertuliana en 'Viva la vida', quien aseguró haber tenido que sentarse a hablar con sus hijas para explicarles que en menos de un año "su abuelito y su abuelita han fallecido".