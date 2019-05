Kiko Rivera no quiere saber "nada" de su hermana Chabelita, según asegura Mila Ximénez

Desde que Isabel Pantoja llegó a Honduras para participar en 'Supervivientes', la relación entre Kiko Rivera y Chabelita ha empeorado hasta límites insospechados. Unas polémicas declaraciones que Chabelita dio de Irene Rosales parecen haber sido el origen de este enfrentamiento. A todo esto se suma la mala relación que mantiene con su abuela Ana desde hace años. Un auténtico caos que pone en evidencia a la familia Pantoja y que señala, según los colaboradores de 'Sálvame', a Isa Pantoja como principal culpable.

Kiko Rivera, Isa Pantoja y Mila Ximénez

"Cuando Isabel Pantoja vuelva de la isla se va a encontrar con una decisión drástica de Kiko Rivera y es que no quiere saber nada de su hermana", advertía Mila Ximénez. Según advierten los colaboradores, Isa Pantoja ha jugado muy sucio y eso ha hecho que su hermano corte definitivamente relaciones con ella. "Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es una gran manipuladora", añadía María Patiño.

Desde manipuladora a mentirosa, fueron los insultos que Isa Pantoja recibió por parte de cada uno de los colaboradores de 'Sálvame'. Al parecer, Chabelita está lanzando piedras sobre su propio tejado y esto la podría estar alejando de manera rotunda de toda su familia. "Le hemos pillado muchas mentiras. Es muy egoísta; una persona que solo piensa en ella misma", señalaba Kiko Hernández al respecto.

Raque Bollo le pide que cambie

Con todo, la que más va a sufrir con esta situación es Isabel Pantoja. Por ello, Raquel Bollo, reconocida amiga de la familia, le aconsejaba a Isa Pantoja que dejase a un lado el rencor y que, por una vez, le diese una alegría a su madre pidiendo perdón a su abuela Ana: "Desde aquí te pediría, Isa, que des el paso. Es una señora mayor y a tu madre, que siempre es a la que tienes, le haría mucho bien", apuntaba la colaboradora.