La 1 altera su tarde para emitir un partido amistoso del Real Madrid

Por Alejandro Rodera |

RTVE no esperará al arranque oficial de la temporada de fútbol para intentar enganchar al público. Con ese objetivo en mente, la corporación pública ha anunciado queantes de que dé comienzo la nueva edición de LaLiga.

El grupo de comunicación ha lanzado una promo que confirma que su dial azul retransmitirá el WSG Tirol-Real Madrid el martes 12 de agosto a partir de las 19:00. Así pues, la programación vespertina se verá alterada considerablemente, afectando principalmente a dos contenidos: el concurso 'La pirámide', que no está alcanzando grandes cotas de audiencia, y el longevo 'Aquí la Tierra', que normalmente arrancan a las 19:15 y las 20:10. A su vez, se tendrá que reajustar la duración o el inicio de 'La promesa', ya que su emisión se extiende habitualmente desde las 18:10 hasta las 19:15.

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, durante un entrenamiento

A la espera de conocer cómo se ejecuta ese cambio en las parrillas, lo que es evidente es la intención de RTVE de animar la tarde de La 1 con un partido muy esperado para los seguidores del club blanco, ya que será la primera vez que se pueda disfrutar del conjunto de Xabi Alonso desde su eliminación del Mundial de Clubes el pasado 9 de julio ante el PSG.

Aun así, La 1 no será el único canal que emita de manera gratuita el duelo, puesto que la cadena oficial del equipo, Real Madrid TV, también tiene previsto brindarlo en directo desde el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck. Por tanto, el público tendrá varias opciones para seguir este encuentro que medirá al subcampeón de LaLiga contra uno de los clubes históricos de la Bundesliga de Austria.

Fran García, Trent Alexander-Arnold y Arda Güler entrenan antes de enfrentarse al WSG Tirol

Inicio apresurado

La naturaleza única de este partido dentro de la pretemporada se debe a que la preparación del Real Madrid ha sido fugaz por su presencia en el Mundial de Clubes, que ha recortado los tiempos habituales. Tras disputar un partido a puerta cerrada frente al Leganés el viernes 8 de agosto, el equipo merengue se desplazará a Austria para ponerse a tono antes de debutar en LaLiga una semana más tarde, el martes 19 de agosto frente a Osasuna. Además, el choque contra el Tirol también servirá para conocer a fichajes como Álvaro Carreras y descubrir las primeras ideas implementadas por Xabi Alonso como entrenador.