RTVE saca 'Ena' del cajón y su creador responde: "Juntarán los capítulos en la medianoche"

Por Alejandro Rodera |

El culebrón de 'Ena' podría estar cerca de llegar a su fin. La ficción biográfica, que repasa la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg,, ya que RTVE acometió su premiere mundial en octubre de 2024 en el MIPCOM de Cannes y, tras compartir su cabecera y promocionar la serie en enero de 2025 en un avance de los lanzamientos cercanos de la corporación,

De hecho, la espera está siendo tal que 'Ena' ya se ha podido ver en otros países antes que en España. En abril vio la luz en Finlandia a través de la plataforma Yle Areena y un mes después, en mayo, fue estrenada en Portugal a través de RTP2 y RTP Play. Mientras tanto, RTVE ha mantenido el proyecto en el limbo, pero el mutismo del ente público se ha roto el jueves 7 de agosto. Durante la emisión de 'Telediario 1', se ha incluido una breve pieza de unos veinte segundos en la que se indicaba que "se estrenará próximamente", para después dar paso a un reportaje mucho más extenso sobre la exposición que albergará la Galería de las Colecciones Reales sobre la esposa de Alfonso XIII.

Kimberley Tell lidera el reparto de 'Ena' en la piel de Victoria Eugenia

Este resurgimiento promocional, que no nos ha dejado ni una fecha ni una ventana aproximada de estreno, ha activado inmediatamente al creador de la serie, Javier Olivares, que se ha mostrado muy crítico con RTVE por su trato al biopic. De hecho, tan solo un día antes, el 6 de agosto, el también responsable de 'El Ministerio del Tiempo' respondía con resignación a un tuit en el que le preguntaban tanto a él como al presidente de RTVE, José Pablo López, sobre el estreno: "De los dos que citas, uno sabe cuándo (o nunca) y cómo (que no es menos importante) se va a estrenar 'Ena'. El otro (yo) no tiene ni idea. En cualquier caso, demasiado tarde".

A su manera, RTVE ha respondido a Olivares con esta pieza en el telediario, pero el gesto no ha sido suficiente para el productor y guionista, que ha vuelto a recurrir a X para expresar su opinión sobre esta promoción estival: "En verano, ¿qué mejor fecha? Luego, cuando tenga una audiencia veraniega, juntarán los capítulos en la medianoche... y dirán que estos productos no interesan al público de TVE. El mismo trato que con sus amigos de 'La familia de la tele'".

Kimberley Tell y Joan Amargós arrancaron el rodaje de 'Ena' en septiembre de 2023

Mensaje directo a José Pablo López

El mensaje de Olivares ha hecho mención directa a López, que recientemente había salido en defensa de 'Mañaneros 360' con una analogía "escatológica". "Ayer leí al presidente de RTVE reflexionar sobre pedos. No voy a entrar en analizar ese ejercicio de estilismo y elegancia sin par, pero de lo que no cabe duda es de lo mal que huelen muchas cosas", añade el showrunner de 'Ena', que más adelante ha ampliado su disertación evidenciando aún más su conflicto con la televisión pública y sus actuales dirigentes.

"Por otra parte, si no me quiere mencionar como creador de la serie (espera que no me hayan quitado el crédito en cabecera), ok. Pero hacer una promo sin citar que está basada en un libro de Pilar Eyre me parece poco elegante y muy torpe", apunta. Aquí cabe recordar que Eyre también se ha mostrado desesperada con la situación de 'Ena', como demostró en mayo al compartir un "Me rio por no llorar" que la alineaba con la postura de Olivares. Por su parte, el responsable de la adaptación ha cerrado su último alegato con un aviso: "Cuando vaya a estrenarse haré un relato de la historia de esta serie. Nos vamos a divertir. Otros, no tanto".