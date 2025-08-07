El presidente de RTVE respalda a 'Mañaneros 360': "El éxito es como los pedos, molesta cuando no es suyo"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Es por esto que el presidente de RTVE, José Pablo López, anteriormente Twitter, en el que se recalcaba el crecimiento de audiencias del programa y envidian sus buenas cifras.

Esta publicación indicaba que 'Mañaneros 360' ha logrado alcanzar un 13,3% de share y una media de 385.000 espectadores. Además de llegar a más de 1,9 millones de espectadores únicos, lo cual es un +28,8% por encima de la media de la cadena. Estos datos abalan aún más la consolidación del formato de actualidad tras su reforma interna en abril.

José Pablo López, presidente de RTVE, en 'RTVE responde'

A raíz de esta publicación, José Pablo López hacía referencia al refranero español para seguir defendiendo y dar la cara por el programa de Televisión Española. "Viendo este post me he acordado de una frase que, aunque escatológica, sintetiza en buena parte la fijación con este programa que se ha desarrollado en los últimos meses: El éxito es como los pedos, a la gente le molesta cuando no es suyo".

El presidente de RTVE formó parte de las decisiones de reforma de contenidos y rostros visibles de 'Mañaneros 360' hace unos meses, por lo que sigue defendiendo su apuesto al ver los frutos. El 21 de abril, el programa de las mañanas de La 1, decidía incorporar a Javier Ruiz copresentando junto con Adela González; además de dejar de lado los temas del corazón para centrarse en la política y economía del país.

Javier Ruiz y Adela González en 'Mañaneros 360'

El presupuesto de 'Mañaneros 360' y 'Malas lenguas'

El presidente de RTVE hacía público un listado con los presupuestos de aquellos programas con productoras externas. En vista de esta lista, a la gente no tardó en llamarle la atención el aumento de 'Mañaneros 360', que pasaba de 2,8 millones de euros a 6 millones; y el de 'Malas lenguas', que pasaba de 2 millones a 6,3 millones. Sin embargo, este aumento de los presupuestos no se debe a un aumento en los costes de producción, sino que ambos programas han renovado por más entregas, por lo que el coste por programa sigue siendo muy similar, incluso reduciéndose en el caso del de Jesús Cintora.