El trato cuestionable de Televisión Española a sus ficciones continúa sumando víctimas, entre las que se encuentra, desde hace cinco meses, 'La frontera'. Serie sobre ETA protagonizada por Javier Rey, estuvo a punto de emitirse en abierto en junio de este año, coincidiendo con su lanzamiento en Prime Video. No obstante, la entidad pública se echó atrás y dejó la ficción en la nevera hasta ahora, cuando ha vuelto a poner fecha de estreno a 'La frontera' en un día poco habitual para este tipo de apuestas.

En pleno prime time de este sábado 22 de noviembre, La 1 sorprendía anunciando el estreno de 'La frontera' una semana después, el 29 de noviembre, a las 22.00h. De este modo, la miniserie protagonizada por Rey, Itsaso Arana y Vicent Pérez se emitirá en abierto cinco meses después de que Televisión Española abortara su estreno tras marcarlo para el pasado 13 de junio, coincidiendo con su lanzamiento en Prime Video.

Itsaso Arana y Javier Rey, actores protagonistas de 'La frontera'

De este modo, la miniserie verá la luz fuera de Prime Video en una noche en la que tendrá que medirse con una nueva entrega de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, la final de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica!'. Un reto en un día en el que no destacan especialmente las audiencias y en el que no es habitual que las televisiones apuesten por emitir ficciones, como es este caso.

Así es 'La frontera'

Izaskun y Mario, protagonistas de 'La frontera'

, 'La frontera' cuenta con cinco capítulos que recorren ciudades como San Sebastián, Marsella, Biarritz y París en, que acabó afectando a las relaciones con Francia y empujó a trabajar con nuestros vecinos para ponerle fin.

En concreto, la ficción se remonta a 1987, cuando arranca la colaboración entre Francia y España en la lucha antiterrorista. Mientras la cúpula de ETA busca el diálogo, un pequeño grupo disidente decide atentar en París como venganza a esta unión, pero Mario Sanz, capitán de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, se entera de dichos planes. El agente inicia así una carrera cargada de baches para evitar el atentado, que lo obligará a actuar por su cuenta, en la que conoce a Izaskun Bergara, una profesora con la que inicia una relación que la llevará a estar implicada en su "aventura".