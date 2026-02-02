La 2 refuerza su apuesta por la cultura con 'Sukha', el fichaje de Loles León y una decena de nuevos formatos

Por Redacción |

RTVE ha presentado las novedades de La 2 para la nueva temporada con 'Sukha', su magacín cultural en directo para las tardes, como la gran apuesta de la cadena. Además, ha confirmado otra tanda de novedades con las que la corporación busca reforzar la presencia de la literatura, los viajes, la ciencia, la historia o la gastronomía.

Iñaki Gabilondo, Joaquín Reyes y Loles León son algunos de los rostros que se suman a La 2 para ensalzar esta batería de estrenos. La actriz regresa a Televisión Española para ponerse al frente de 'Zero dramas', un talk show en el que se debatirá de forma canalla, divertida e irreverente temas de actualidad, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas. En suma, el espacio contará con un consultorio sexual presidido por una sexóloga y psicóloca.

Joaquín Reyes, Loles León e Iñaki Gabilondo, fichajes de La 2

En el caso de Joaquín Reyes, este presentará 'Aprobado en Historia', un panel show con la Historia como protagonista donde se divulgará con humor. En cuanto a Iñaki Gabilondo, el periodista presentará 'La gran aventura de la lengua española', un recorrido divulgativo por la historia del español avalado por el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Además, también participará en 'El exilio', una docuserie con Alba Flores donde se reflejará el exilio de miles de españoles tras la Guerra Civil.

Los rostros de La 2 en su nueva temporada

Por otro lado, la cadena ha afirmado que también prepara 'Cervantes por el mundo', con Ken Appledorn . En el lado de los viajes, las apuestas son 'La vuelta al mundo en 80 likes', con Eva Rojas y Carlo Cuñado, y 'Sin plan', con el aventurero Charly Sinewan., para conocer los ríos de España y sus gentes.

En el apartado de la ciencia encontramos 'No me lo puedo creer', con Pere Estupinyà, donde se analizarán los bulos científicos. La última novedad presentada por TVE ha sido 'Generación Cannabis', una serie documental de dos episodios dirigida al público joven en la que se tratan las secuelas de la droga ilegal más extendida en nuestro país. Y también habrá otros regresos, como la tercera temporada de 'De tapas por España' y la undécima de 'Órbita Laika', que llega con el público y Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure como sus novedades.

Así será 'Sukha'

Televisión Española apuesta por el directo en La 2 después de 'Malas lenguas' con 'Sukha', un espacio de producción propia de RTVE que se graba en Prado del Rey. Miguel Ángel Hoyos, su director, lo ha definido como "raro como lo somos todos": "Ofrecemos una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona", explicaba en la rueda de prensa de la nueva temporada de La 2.

Jero Fernández, Susana Castañón, Pablo G. Batista, presentadores de 'Sukha', junto a su director, Miguel Ángel Hoyos

Al frente de 'Sukha' se colocan Pablo González Batista, que abandona Mediaset tras fichar por la pública; Susana Castañón y Jero Fernández. Entre las claves de este magacín se encuentra el uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates con expertos, la cultura y el arte en vivo y la interacción con la audiencia. El formato se estrenará a principios de febrero y busca promover la salud física y mental y el bienestar, al mismo tiempo que tratará temas relacionados con la gastronomía, el medio ambiente, la divulgación y los viajes.