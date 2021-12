El entretenimiento ha conseguido posicionarse como uno de los contenidos más cotizados entre los espectadores; de hecho, las plataformas de streaming son cada vez más conscientes de ello. Prueba de esta situación es el éxito rotundo que lleva a sus espaldas 'La Casa de Papel'. Como cada semana, desde FormulaTV elaboramos un análisis de las ofertas que consiguen triunfar en Netflix, haciendo hincapié en los días comprendidos entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre.

'La Casa de Papel' y 'La reina del flow'

Si hace una semana era 'La reina del flow' quien conseguía la medalla de oro con su segunda temporada, la ficción colombiana no ha sido capaz de mantener la posición ante el ciclón de 'La Casa de Papel'. No obstante, cabe destacar que mantiene ambas tandas de capítulos inmediatamente por debajo en el listado. Dentro de nuestras fronteras, la serie de los monos rojos se corona como se ha mencionado y ya consigue permanecer durante seis semanas en el ranking.

Curiosamente, de las diez ofertas presentes, un total de nueve corresponden a ficción, mientras que el documental 'Las cosas por limpiar' sigue congregando adeptos frente a las pantallas españolas, manteniéndose en el listado la friolera de diez semanas y escalando una posición. Por contra, '¿Dónde está Marta?' abandona el séptimo lugar que copaba. Destacable es el hecho también de que ningún producto de telerrealidad está entre lo más seguido en España.

Lo más visto en Netflix España del 29 de noviembre al 5 de diciembre Posición Nombre del formato Tipo de producción Semanas en el top 10 1º La Casa de Papel Serie 6 2º La reina del flow (T2) Serie 3 3º La reina del flow (T1) Serie 3 4º Perdidos en el espacio (T3) Serie 1 5º The Blacklist (T8) Serie 3 6º Aquí no hay quien viva (T4) Serie 5 7º Arcane (T1) Serie 4 8 The Good Doctor (T4) Serie 4 9º Las cosas por limpiar Documental 10 10º Elfos (T1) Serie 1





Desde que elaboramos este análisis, hemos querido poner en valor el "efecto nostalgia" que se abre camino en las plataformas. Nuestro país no es una excepción y 'Aquí no hay quien viva' vuelve a estar entre lo más destacado, mejorando un puesto desde el número ocho. La ficción de los hermanos Caballero no ha abandonado el ranking desde hace cinco semanas.

'La Casa de Papel' triunfa también en términos globales

Podríamos calificar como "increíbles" los números que se apunta 'La Casa de Papel' alrededor del mundo. La serie de Vancouver Media arrasa y se pone la corona también en el ranking global tras una permanencia de siete semanas. Sin embargo, consigue colarse entre lo más seguido de noventa y dos países, triunfando desde Alemania hasta Arabia Saudí, pasando por Nueva Caledonia o Trinidad y Tobago. De esta manera, ha conseguido acumular un total de 189.920.000 horas vistas.

Haciendo un repaso por el resto de ficciones presentes, destacamos el descenso de 'La reina del flow' y 'Rumbo al infierno' a la segunda y tercera plaza, respectivamente. Por otro lado, el boom de 'El juego del calamar' le sigue reportando alegrías, escalando a la cuarta posición global, con un total de 21.200.000 horas vistas. El producto más veterano vuelve a ser 'El amor es como el chachachá', presente durante catorce semanas.

Echando un vistazo a los datos publicados relativos a semanas previas, podemos apreciar que solo la ficción surcoreana consiguió mayores cifras de horas vistas (571.760.000 entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre). Cabe destacar que, en este caso, 'La Casa de Papel 5' ha conseguido la abultada cantidad ya mencionada durante solo tres días. Asimismo, la tercera temporada de 'You' fue considerada un éxito cuando alcanzó los 179.000.000.