Sonsoles Ónega ('La casa fuerte'): "Habrá quien piense que mi evolución no es positiva pero yo sí lo creo"

Justo cuando se cumplen dos años del estreno de 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega debuta como presentadora de realities y se pone al frente de 'La casa fuerte'. La periodista no ha dejado de crecer en este tiempo, pasando de ser reportera en 'Informativos Telecinco' a contar con su propio espacio en la franja matinal de la cadena, atreverse con contenidos más desenfadados en la sección 'Fresh' y, finalmente, lidiar con todo tipo de personalidades en el nuevo reality show que ocupará la parrilla de Mediaset España este verano.

"No creo que sea un premio a la consolidación de 'Ya es mediodía', lo veo más como una oportunidad", explica Sonsoles Ónega en esta entrevista concedida a FormulaTV. Tras crecer de un 11,2% de media en su primer año a un 13,4% en el segundo, ahora le toca demostrar su buen hacer en el prime time con las galas dominicales de 'Ya es mediodía'. Visiblemente ilusionada, la presentadora opina sobre el dispar casting de concursantes y analiza la frenética evolución televisiva que vive desde que le propusieron ocupar las mañanas de Telecinco.

Sonsoles Ónega, presentadora de 'La casa fuerte'

¿Cómo te sientes ante el estreno de 'La casa fuerte'?

Con muchas ganas, expectante ante el formato de este nuevo reality. Es absolutamente novedoso y distinto a lo que hasta ahora hemos visto en Telecinco. Tengo ganas de dejarme sorprender yo también con 'La casa fuerte'. Yo creo que va a sorprender mucho, no solo a los concursantes sino también a la audiencia, y yo me sumo con la mirada nueva a esas sorpresas. Al ser un reality nuevo los concursantes no conocen la dinámica y no pueden ir con estrategias preconcebidas. Eso va a dar mucha frescura al formato.

'La casa fuerte' lo mismo puede aparecer en la sección 'Fresh' de 'Ya es mediodía' que en la de política y actualidad, porque va a haber robos y asaltos a cajas fuertes...

(Risas) Sí, el otro día justo se me fue la mirada a un libro sobre Bárcenas que se llama "La caja fuerte". También está Casa Fuerte, el marquesado de Cayetana Álvarez de Toledo. No había pensado en esta vertiente del título del programa, que me encanta por cierto, pero efectivamente me lo han servido en bandeja.

Al ser un reality nuevo los concursantes no pueden ir con estrategias preconcebidas

Sin duda. Es un reto profesional inmenso porque me acerco de primeras a un formato nuevo, un formato de entretenimiento en una cadena que lo hace tan bien y con un equipo que derrocha talento. Probablemente esa sea mi red, así que voy a entregarme en cuerpo y alma a lo que ordene la productora con todas las ganas de aprender, con ilusión y con algo de vértigo. Al final no está mal tener vértigo porque te hace ser prudente. Tengo ganas de empezar.

¿Cuesta mantener en secreto las novedades que te van adelantando?

Lo he ido viviendo al mismo ritmo que los espectadores de los programas de Telecinco en los que se han ido desvelando los concursantes. Cuando anunciamos a Yola Berrocal me enteré casi al entrar en plató.

Y defendiste que tiene un cerebro brillante.

(Risas) Oye, es una mujer inteligente, una mujer polifacética. Yo creo que nos va a dar... iba a decir minutos, pero no, horas, horas de entretenimiento. Tengo ganas de conocerla y tratar con ella, igual que con el resto. Con el único con el que tengo algo más de relación profesional es con Iván González porque ha sido colaborador del 'Fresh'. Luego se fue a Italia y ahora ha vuelto, y me hace una ilusión tremenda.

Los concursantes en el estreno de 'La casa fuerte'

También te has enfrentado ya a los bailes de Maite Galdeano, ¿cómo te quedaste?

Se ha interpretado como que me sacó los colores, pero no. Me sorprendió el arte que derrochó allí en plató. Me hizo mucha gracia. No la conocía, la verdad, y me parece una mujer que en este reality va a tener la oportunidad de profundizar en la relación con su hijo. La conocemos más como madre de Sofía y menos como madre de Cristian, veremos cómo da si. Hay dos madres muy potentes, porque a Juani tengo también muchas ganas de echármela a la cara.

¿Has podido hablar con tus compañeros, Jorge Javier Vázquez y Nuria Marín?

Con Jorge hablé bastante cuando fui a presentar el programa a 'Supervivientes', y con Nuria coincidí el otro día grabando la promo. Jorge es un maestro, me dijo "no vas a querer hacer otra cosa en la vida, ya verás cuando te subas a los realities". Derrocha pasión, fuerza y es un fenómeno. A Nuria la conozco menos pero me parece una compañera fantástica también, he coincidido con ella por los pasillos de la tele pero, si te digo la verdad, no hemos tenido oportunidad de hablar mucho.

Jorge Javier dice que cuando empiece en los realities no voy a querer hacer otra cosa

No lo sé, creo que es una interpretación. El premio de que 'Ya es mediodía' se haya consolidado es seguir cada día, así que no creo que sea un premio. Lo veo más como una oportunidad, después de más de dos años haciendo 'Ya es mediodía' y tratando con personajes de realities en esa parcelita pequeñita pero imprescindible que es el 'Fresh'.

Hablamos contigo hace un año y nos dijiste que cuando introdujisteis esa sección del 'Fresh' te dio vértigo, y ahora mira, vas a presentar un reality, que es entretenimiento puro.

Ya te digo. Veo que me repito mucho con lo del vértigo (risas). Es verdad que suele ser una sensación que me acompaña cada vez que hago algo nuevo, debe formar parte de mí. Me daba miedo hablar de personalidades que no conocía, de la misma manera que me dio miedo el primer día que llegué al Congreso de los Diputados y tuve que hacer un directo con políticos que no conocía, o con jueces cuando hacía crónicas de Tribunales. Lo desconocido me produce muchísimo respeto y, cuando incorporamos el 'Fresh', sentía ese miedo a tener un comentario inoportuno o a no estar muy puesta en las trayectorias de los personas. Con el tiempo te das cuenta de que te vas familiarizando con cada uno de ellos como ocurre en cualquier otra parcela de la información.

¿Te preocupan los comentarios y prejuicios de quienes desprecian el entretenimiento?

En principio, no. Lo que no me gusta es la crítica despiadada y el insulto descarnado. Yo leo las redes sociales, no limito mi acceso por miedo a que me destruyan. Lo leo todo y supongo que habrá quien piense que no es una evolución positiva. Yo sí lo creo porque creo que todo en televisión es comunicación y se comunica en todos los formatos posibles. Se hace en la calle, en un magazine y en un reality. Con esa apertura de miras afronto esta oportunidad profesional. Ni me voy a reinventar, ni podría hacerlo porque una es la que es, con alguna virtud y, desde luego, con todos mis defectos.

Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'

Cambiando de tercio, ¿cómo has vivido el servicio que habéis hecho desde 'Ya es mediodía' durante el confinamiento el coronavirus?

Ha sido duro personalmente por miedo constante al contagio. Veías las ciudades vacías, los comercios cerrados y tu coche por la M-40 desértica y te daba un poco de miedo. Dicho esto, profesionalmente nos hemos sentido ese servicio esencial decretado por el Gobierno. La televisión ha estado encendida durante todo el confinamiento, hemos llegado a los hogares españoles con muchísimo orgullo. En esas casas donde solo viven ancianos la televisión es esa compañía necesaria.

También creo que hemos hecho un ejercicio importante en todos los programas de la cadena, sobre todo en los de actualidad, por diferenciar los bulos de la información rigurosa. No son ninguna novedad, antiguamente la información te llegaba en la línea del teletipo y, ahora, transcurre por un montón de autopistas que a veces nos cuesta controlar, sobre todo los teléfonos móviles. Ha requerido un esfuerzo extra por diferenciar lo bueno de lo malo, lo que merecía la pena ofrecer al espectador y lo que no.

Por otro lado hemos sido muy pesados con los médicos y sanitarios, que bastante tenían con taponar la hemorragia de la epidemia como para además atender a la televisión, pero lo han hecho y eso nos ha permitido ofrecer testimonios de calidad, que han sido muy importantes porque hemos vivido meses de muchas incertidumbres y eso ha generado mucha desconfianza en el ciudadano. Estamos felices de que no se hayan cerrado los platós, sino todo lo contrario, que hayan estado abiertos con todas las medidas de seguridad, con esa cosa de saber que es necesario para el ciudadano.

Trabajar durante el coronavirus ha sido duro personalmente por miedo constante al contagio

(Risas) El "Merlosdrama", como lo bautizamos en 'Ya es mediodía', ha sido un magnífico culebrón de personajes reales sin guion de por medio. Es de estas cosas que ocurren y no terminas de dar crédito cuando te llegan. Ellos dos, Marta y Merlos, al principio ofrecieron explicaciones y estuvo muy bien porque tuvo continuidad, no se quedó solo en un frame robado de un canal de YouTube. Ha sido el tema más transversal del confinamiento, a mí me ha preguntado todo el mundo, te diré que también algún amigo político que conservo. Sobre todo si era un montaje, si estaba preparado... y no, la vida es así de maravillosa.

Yo me siento un poco madrina de la relación porque los pillé mirándose un día con ojos golosones en el plató y dije "aquí hay tomate". Me ha dado pena personalmente que hayan roto porque son dos personas a las que aprecio mucho, pero nos han dado momentos televisivos maravillosos.

Acabas de lanzar novela, "Mil besos prohibidos", y tienes pendiente la adaptación televisiva de "Después del amor" en Mediaset, ¿cómo va la cosa?

Si te digo la verdad, está parado. Toda la producción audiovisual está parada, poco a poco se van haciendo cosas. Por eso, que nazca un reality es una buena noticia para la industria. De momento, creo que la adaptación de "Después del amor" está en paréntesis y no sé qué va a pasar, la verdad es que no lo he preguntado. Ahí me pillas.

¿Y cómo sacas tiempo para, además de todos tus proyectos televisivos, publicar "Mil besos prohibidos"?

Tardo mucho en escribir los libros. Con este empecé en 2017 y se publica este año. Me tomo mi tiempo para escribir e intento ser disciplinada con la literatura, no hay otra manera de hacerlo. También hace falta alguna dosis de sacrificio, le robo tiempo a la vida social porque sino no se puede todo. Pero bueno, eso de "sarna con gusto no pica" es del todo cierto.

Muy bien. Enhorabuena y mucha suerte con 'La casa fuerte'.

Gracias a vosotros. Ojalá os guste.