'La caza. Monteperdido' resuelve su misterio con un 14% de media

El misterio ha revitalizado la producción original de RTVE. Tras el estrepitoso fracaso de 'El Continental' y el tímido paso de 'Hospital Valle Norte', que marcaron un 4,6% y un 8,07% de media respectivamente, la televisión pública ha recibido una inyección de espectadores con 'La caza. Monteperdido'. Apoyada en un sólido trío protagonista, compuesto por Megan Montaner, Francis Lorenzo y Alain Hernández, esta propuesta de DLO Producciones ha conseguido abrirse hueco en la disputada noche de los lunes, a pesar de la variopinta competencia.

Carla Díaz y Megan Montaner en 'La Caza. Monteperdido'

A lo largo de buena parte de su recorrido, este thriller ha perdido paulatinamente a un segmento de su público, pero en su recta final, plagada de revelaciones chocantes, ha conseguido remontar contundentemente. De esta manera, 'La caza. Monteperdido' ha marcado un 14% de media, que se traduce en un total de 2.158.875 fieles seguidores.

Pulso estable

Como suele ser habitual, 'La caza. Monteperdido' alcanzó su mejor dato en la noche de su estreno: 2,4 millones de espectadores y un 15,2% de media. Esa destacada cifra fue un buen augurio más que una anécdota, ya que con el paso de las semanas consiguió mantenerse firme, siendo la oferta de ficción más exitosa de los lunes. Además, desde aquel llamativo debut se ha mantenido bastante por encima de la media del canal en los dos últimos meses, que se sitúa en un 9,4%.

Con el paso de las semanas, el descenso progresivo tocó fondo con la emisión del sexto episodio, titulado "La guardia", que firmó un mínimo de 1,91 millones de espectadores, que emulaba la cuota de 12,8% de la semana previa. Por segunda semana consecutiva, la ficción bajaba de los 2 millones de televidentes, pero una semana más tarde lograría rozar de nuevo esa significativa cifra con un episodio muy relevante para la trama y que dejaba al público pendiendo de un hilo de cara al final.

Audiencias de Secretos de Estado Nº programa Fecha Espectadores Share 1. El deshielo 25/03/2019 2.400.000 15,2% 2. Trémols 01/04/2019 2.335.000 14,9% 3. El baile de los hombres 08/04/2019 2.306.000 14,8% 4. Oscuros de Liestra 15/04/2019 2.052.000 13,7% 5. Lago 29/04/2019 1.991.000 12,8% 6. La guardia 06/05/2019 1.917.000 12,8% 7. La batida 13/05/2019 1.996.000 12,8% 8. La cierva blanca 20/05/2019 2.274.000 15% Media Marzo - Mayo 2.158.875 14%

Enfrentamientos de todo tipo

'La caza. Monteperdido' se ha mantenido inmutable en la noche de los lunes, mientras que en el prime time de la competencia se producía un baile de estrenos, saltos y finales. En su primera semana, la serie de La 1 se enfrentaba a 'Got Talent España', que se imponía en espectadores y share, y a '45 revoluciones', que en su segunda emisión caía estrepitosamente. Por lo tanto, 'Monteperdido' ocupaba una meritoria segunda posición, impulsada en parte por la mala acogida de la ficción musical de Antena 3. Durante otras cuatro semanas, la competencia fue la misma, con una '45 revoluciones' en caída libre y 'Got Talent' afrontando su recta final. Sin embargo, el talent de Telecinco no se impuso de manera reiterada, ya que, a pesar de dominar siempre en share, hubo dos semanas en las que la serie de la pública venció en espectadores.

Con su sexto capítulo, 'La caza. Monteperdido' cambiaba de compañeros de viaje. Antena 3 había desplazado '45 revoluciones' a los jueves para dejar espacio al estreno de 'Masters de la reforma' y 'Brigada Costa del Sol' llegaba en simulcast a Telecinco y Cuatro. A pesar de sufrir un ligero descenso, desde ese momento el thriller de RTVE se ha mantenido como la opción con más espectadores, consolidándose como el espacio con más share y más público en su tramo final. En última instancia, el 15% firmado por su episodio final ha supuesto una sobresaliente despedida para 'La caza. Monteperdido', que se ha distanciado considerablemente de la competencia con su revelador desenlace.