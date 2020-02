'La isla de las tentaciones': Radiografía del fenómeno de la temporada

Poco podíamos imaginar cuando conocimos la existencia del proyecto, que 'La isla de las tentaciones' iba a convertirse en la revelación de la temporada televisiva. Cinco parejas, veinte solteros y un entorno paradisíaco en el que poner a prueba la fidelidad y el amor. Ese es el planteamiento inicial de este formato que nació en Estados Unidos bajo la marca 'Temptation Island' y que Cuarzo Producciones ha adaptado en nuestro país con gran éxito. Un espacio que Mónica Naranjo ha liderado y que se ha convertido en el programa más fuerte del prime time en los canales de Mediaset.

Funciona en términos de audiencia lineal, cuenta con un consumo en diferido muy potente y es uno de los formatos más comentados de la televisión actual.. Y es que pocos parecían anticipar este rendimiento cuando el programa se presentó.. ¿Por qué ha funcionado tan bien? ¿Su emisión en Telecinco estaba verdaderamente planteada así desde el principio? ¿Qué tipo de público tiene el espacio? ¿Cómo ha sido el fenómeno en redes del reality?

'La isla de las tentaciones'

Cubriendo el hueco de 'GH Dúo'

Posiblemente, el peso que el reality ha tenido en la parrilla de Mediaset no hubiese sido el mismo si se hubiese emitido 'GH Dúo' en enero, tal y como estaba previsto. El grupo de comunicación sufrió una importante fuga de anunciantes en la séptima edición de 'GH VIP' tras el caso de los presuntos abusos sexuales a Carlota Prado en 'GH Revolution'. Fueron decenas las marcas que decidieron dejar de anunciarse en el espacio a finales de 2019 y por ello, Mediaset optó por no producir la segunda edición de 'GH Dúo' que sí estaba prevista para abrir el año 2020. El peligro de no tener publicidad era obvio.

El problema de esta decisión era el importante vacío con el que se encontraba Telecinco en su parrilla ya que a día de hoy son tres las noches dedicadas a los realitys en Mediaset. Por ello, se apostó por 'El tiempo del descuento', un reencuentro de 'GH VIP 7' producido por un equipo reducido (suponiendo así un menor coste de producción), y se optó por emitir 'La isla de las tentaciones' en Cuatro y Telecinco. De esta forma, se pudieron mantener las tres noches dedicadas a la telerrealidad (martes, jueves y domingo) y se recuperó a esos anunciantes perdidos ya que estos sí han estado en 'El tiempo del descuento' y 'La isla de las tentaciones'. Las empresas no han tenido problema en estar en el espacio de Zeppelin, al no contar con la marca 'GH' en su nombre, algo que ha sorprendido a todos pero que ha evidenciado que en esta polémica, lo que han querido hacer siempre las marcas ha sido dejar de lado el emblema 'GH'.

'La isla de las tentaciones'

El morbo del espectador, fundamental

Pues bien, una vez elegida la estrategia de emisión, el reality se estrenó y conquistó rápidamente a los espectadores. ¿Por qué ha funcionado? Es innegable que uno de los factores más importantes ha sido que el espacio ha despertado el morbo de los espectadores. Nos hemos encontrado ante un grupo de participantes que no ha dudado en dar rienda suelta a la pasión, que se han mostrado sin filtros ni complejos y que nos han regalado tórridas escenas que han revolucionado a los espectadores. Las tramas amorosas y sexuales se han desarrollado de una forma rápida y gracias a ello se ha logrado atrapar al público desde el primer minuto. Estos no han tenido que esperar infinidad de entregas para vivir "acontecimientos" en el formato.

Una edición potente e ingeniosa

Esta rápida ejecución de sucesos en el espacio se ha producido también gracias a la edición; que ha sido potente, directa e ingeniosa. El equipo del mismo ha sabido jugar muy bien, ha entendido lo que el espectador buscaba pero también ha jugado con él, dejándole con la miel en los labios en infinidad de ocasiones. Provocando en él esa necesidad de querer ver más entregas. Además, en cada una de las mismas se han producido "hitos" que han provocado nuevas tramas y giros. El reality ha contado con una primera edición en la que no se han dejado de desarrollar nuevas historias día a día.

Mónica Naranjo

Un casting sin complejos

Evidentemente, el casting del espacio ha estado muy bien seleccionado. Mediaset ha entendido que se podía apostar por un grupo de concursantes que no fuesen conocidos y es que aunque encontrábamos a rostros relacionados con 'Gran Hermano', 'First dates' o 'Mujeres y hombres y viceversa', estos no formaban parte del universo habitual de Mediaset, no eran personajes. Y ese respiro a las mismas tramas de los realitys y magacines de Telecinco ha sido todo un acierto. El espectador se ha identificado con estos personajes de una forma mucho más rápida y estos además no han tenido problema en exponerse al máximo. Porque el grupo de participantes de 'La isla de las tentaciones' ha demostrado su generosidad. Han sido chicos y chicas que no han tenido problema alguno en jugar, en implicarse en la dinámica del programa y en no tener ningún tipo de complejo ante las cámaras del mismo.

Mónica Naranjo, en su mejor momento

Otro de los grandes aciertos de 'La isla de las tentaciones' ha sido sin duda Mónica Naranjo. La presentadora ha encontrado el que posiblemente es su espacio perfecto. Sus silencios, miradas y comentarios a solteros y emparejados han enamorado a todos; pero también su empatía y cariño a las parejas y solteros. La cantante ha jugado un muy buen papel al frente del programa. Nos hemos encontrado ante una presentadora que no ha sido protagonista, que se ha mantenido en un acertado papel secundario, pero que sí ha derrochado fuerza y ha demostrado que sí es necesario su rol en el reality. Naranjo ha sido la anfitriona perfecta que en más de una ocasión ha representado, y muy bien, al espectador en su casa.

Las redes sociales, aliadas en 'La isla de las tentaciones'

Unas redes sociales cuidadas

El reality ha sabido jugar de una forma muy acertada con sus redes sociales. Es innegable que nos encontramos ante un formato con el que es sencillo generar todo tipo de memes y montajes y por ello, su equipo ha aprovechado esta circunstancia desde el primer momento. Su cuenta oficial en Twitter no tiene complejo en confeccionar sus propios memes y comentarios sobre el contenido del espacio. El perfil se lleva desde un punto de vista ácido y divertido que conecta de una forma muy acertada con el público potencial del espacio. El reality se integra en el timeline de los fans de 'La isla de las tentaciones' y termina tuiteando de la misma forma desenfadada y original que muchos de ellos. No se percibe como un perfil institucional ni excesivamente serio.

Además, desde la misma siempre se está pendiente de la actualidad y por ello se aprovecha cualquier circunstancia para integrar el contenido del programa con lo que esté sucediendo en cualquier punto del planeta. Una acertada forma de trabajo en Twitter que está siendo todo un éxito. Prueba de ello son los datos anotados en la entrega del 6 de febrero (170.525 tuits sobre el reality, 54.000 autores únicos, 53 millones de impresiones, según datos de Barlovento Comunicación). Un éxito que complementa a la potente apuesta en Instagram, red social en la que semanalmente se realizan encuentros digitales con los participantes del espacio, aprovechando que estos no acuden a espacios de Mediaset a comentar el reality.

El '¡Estefanía! es un fenómeno social

'¡Estefanía!: Un fenómeno social en España

Prueba del gran éxito y el fenómeno que ha conseguido en nuestro país es lo lejos que ha llegado el '¡Estefanía!' que Christofer gritó en la quinta entrega al descubrir la infidelidad de Fani con Rubén. Se ha convertido prácticamente un grito de guerra y es que desde que se escuchó por primera vez no son pocos los que no han dudado en gritarlo en las calles de sus ciudades y pueblos en el llamado "#EstefaníaChallenge". Pero hay más, y es que este ha dado el salto a otros espacios como 'OT 2020', los Premios Goya o incluso 'El hormiguero', además de cuentas de partidos políticos como el Partido Popular.

Lo que supone para Mediaset

Más allá de la audiencia y del éxito en redes sociales, 'La isla de las tentaciones' ha aportado mucho más al grupo de comunicación. Ha demostrado que es posible introducir nuevas marcas de telerrealidad si se hace con algo cuidado, potente y bien programado; su audiencia sí tiene confianza plena en sus nuevos proyectos. Por otro lado, ha retomado la confianza en espacios protagonizados por rostros que se alejen de su universo actual de famosos y finalmente, ha ayudado a crear nuevos personajes para el resto de realitys. Christofer, Fani, Andrea, Rubén o Ismael son ejemplos de rostros que ahora sí interesan a sus magacines y resto de realitys, pero también a revistas y otros medios de comunicación.

'La isla de las tentaciones'

¿Quién ve el programa?

Una vez analizadas las claves del éxito del espacio, es momento de repasar los datos concretos de audiencia del espacio. Lo hacemos gracias a un informe elaborado especialmente por Dos30' para FormulaTV. Hasta la emisión del pasado 4 de febrero, el espacio acumula una media del 20,2% y 2.542.000 espectadores en todas las entregas emitidas martes y jueves en Cuatro y Telecinco, respectivamente, mientras que en cuanto a fidelidad, consigue un alto 45,3%; evidenciando que engancha de una forma notoria a sus espectadores.

En cuanto a emisión en diferido, este también destaca, siendo el segundo espacio más visto en este tipo de emisión en el último mes (32,5% y 282.000), viéndose únicamente superado por 'Néboa' (326.000 espectadores). Pese a ello, sí logra vencer a los Goya (32,9% y 230.000 espectadores), 'Cuéntame cómo pasó (24,9% y 276.000 espectadores) y 'Vivir sin permiso' (33,4% y 227.000). En cuanto a tipo de público que sigue el espacio, este arrasa entre el público joven de 13 a 24 años (38,7%) y 25-44 años (30,3%), pero también anota grandes datos entre el público de 4 a 12 años (28,6%). Funciona peor entre mayores de 65 años (14,4%) y 45-64 años (15,2%). El espacio funciona mejor entre mujeres (22,8%) que hombres (17,1%) y en espectadores de ciudades de 10.000 y 50.000 habitantes (21,6%) y en lugares en los que viven más de 200.000 personas (21,3%). En cuanto a clases sociales se refiere, tiene más éxito en la Clase Media (21,8%).