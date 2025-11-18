Telecinco mantiene el access dominical de 'La isla de las tentaciones' con contenido inédito

Por Julia Almazán Romero |

Telecinco ha decidido apostar fuerte este domingo por 'La isla de las tentaciones' y mantener su presencia en access prime time con un programa especial: 'El debate de las tentaciones: hay más imágenes', que llegará a las 22:00 horas con material inédito procedente de las villas. No será un simple resumen del debate, sino una entrega con peso propio y contenido nuevo que complementará lo emitido el viernes en Mediaset Infinity.

El canal ofrecerá una ventana adicional para que los seguidores del formato puedan profundizar en lo sucedido durante la convivencia de las cinco parejas. Tanto la versión dominical de Telecinco como la de Infinity contarán con la presencia en plató de los cinco chicos y el análisis de los colaboradores habituales. Una manera de dar continuidad al fenómeno y de mantener viva la conversación antes de emitir la gala del debate de 'Gran Hermano', presentada por Ion Aramendi.

Rodri, pareja de Helena, en 'La isla de las tentaciones 9'

El movimiento de Telecinco toma más fuerza al producirse en un contexto donde las 'Tentaciones' continúa siendo uno de sus mayores balones de oxígeno. La última entrega, emitida el lunes 17 de noviembre, firmó un 15,8% de cuota, manteniendo su liderazgo pese a ceder -0,5 puntos, y empatando prácticamente con la final de 'MasterChef Celebrity' (15,7%), que subió +1,2 puntos respecto a la semana anterior.

Gilbert en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9'

Lo que dejó la última entrega de 'La isla de las tentaciones'

Además,y consolidándose como una opción competitiva en la franja, donde ' El hormiguero ' volvió a liderar con un 16%. La estrategia de Telecinco pasa, por tanto, poren un momento en el que 'Gran Hermano 20' no termina de despegar.

La última emisión de 'La isla de las tentaciones 9' volvió a encender todas las alarmas, literalmente, con una noche marcada por infidelidades, tensiones y primeros derrumbes emocionales. El momento más duro llegó en la hoguera. Gilbert descubrió la infidelidad de Claudia con Gerard en el jacuzzi y, tras ver las imágenes, salió corriendo sin poder soportarlo. Claudia intentó alcanzarle, rota, pero fueron sus compañeros quienes la frenaron entre lágrimas. Fue, hasta ahora, la escena más dolorosa de la temporada.

La noche también dejó besos prohibidos, como el de Sandra y Andrea, confesiones inesperadas, celos y avances que prometen incendiar la edición en los próximos días. Además, llegará una de las novedades del formato, pues, por primera vez, las solteras tendrán un visionado propio, lo que podría dinamitar las dinámicas en ambas villas. A este ritmo, lo más fuerte parece estar aún por llegar.