Programa relacionado
Gran Hermano
2000 - Act
España
Realities
Popularidad: #3 de 2.060
- 770
- 2
'Gran Hermano' no está viviendo el estreno de edición que Mediaset España y Zeppelin habían imaginado. El reality se encuentra renqueando con unos datos nunca vistos en los 25 años de formato, y es que tras la cancelación de 'Gran Hermano: La vida en directo' llegó el mínimo histórico para la segunda gala, donde tan solo interesó a un 11,8%.
Esto llevó a Telecinco a mover ficha rápidamente y al día siguiente anunciaron que un resumen de los mejores momentos de 'El debate de las tentaciones' se insertaría en el access del domingo. De este modo, 'Gran Hermano: El debate' pasó de las 22:00h a las 23:00h, lo que favorecía una mejor cuota de pantalla y tener el arrastre del reality que tantas alegrías le está dando a la cadena.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Sin embargo, este no es el único cambio que ha propuesto Mediaset para levantar su longevo reality. Tal y como se puede ver en la programación, este lunes 17 de noviembre hay preparada una emisión especial de 'Gran Hermano' tras 'La isla de las tentaciones'. En lugar de contar con una reposición del programa de Sandra Barneda como las dos últimas semanas, han optado por un 'Última hora' con Ion Aramendi al frente.
Gran Hermano: La casa en directo'. Aunque en la programación enviada el viernes no se especifica el tramo de cada segmento, en la web se puede leer que el 'Última hora' acaba a la 1:10h para, a continuación, dar paso a la señal en directo.
Una solución a la ausencia de la tira diaria
Tener 'El debate de las tentaciones' de antesala ha mejorado los datos de 'Gran Hermano: El debate', aunque sin tirar cohetes. El programa de Ion Aramendi pasó del 9,4% al 10,7%, pero perdió 100.000 espectadores. Contar con este especial de 'Gran Hermano' supone repetir esta estrategia para intentar captar a un mayor público. Además, también resuelve la ausencia de una tercera gala y de la tira diaria, de modo que habría algo de contenido sobre el reality entre el domingo y el jueves.