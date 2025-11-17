Por Fernando S. Palenzuela |

'Gran Hermano' no está viviendo el estreno de edición que Mediaset España y Zeppelin habían imaginado. El reality se encuentra renqueando con unos datos nunca vistos en los 25 años de formato, y es que tras la cancelación de 'Gran Hermano: La vida en directo' llegó el mínimo histórico para la segunda gala, donde tan solo interesó a un 11,8%.

Esto llevó a Telecinco a mover ficha rápidamente y al día siguiente anunciaron que un resumen de los mejores momentos de 'El debate de las tentaciones' se insertaría en el access del domingo. De este modo, 'Gran Hermano: El debate' pasó de las 22:00h a las 23:00h, lo que favorecía una mejor cuota de pantalla y tener el arrastre del reality que tantas alegrías le está dando a la cadena.

Sofía y Noah, primeras expulsadas de 'Gran Hermano 20'

Sin embargo, este no es el único cambio que ha propuesto Mediaset para levantar su longevo reality. Tal y como se puede ver en la programación, este lunes 17 de noviembre hay preparada una emisión especial de 'Gran Hermano' tras 'La isla de las tentaciones'. En lugar de contar con una reposición del programa de Sandra Barneda como las dos últimas semanas, han optado por un 'Última hora' con Ion Aramendi al frente.

Rocío y Desirée se abrazan en 'Gran Hermano 20'

Una solución a la ausencia de la tira diaria

Por tanto, a partir de las 00:20h, una vez que 'La isla de las tentaciones' llegue a su fin, el presentador ofrecerá la última hora de lo que pasa en la casa de Tres Cantos. Además,. Aunque en la programación enviada el viernes no se especifica el tramo de cada segmento, en la web se puede leer quepara, a continuación, dar paso a la señal en directo.

Tener 'El debate de las tentaciones' de antesala ha mejorado los datos de 'Gran Hermano: El debate', aunque sin tirar cohetes. El programa de Ion Aramendi pasó del 9,4% al 10,7%, pero perdió 100.000 espectadores. Contar con este especial de 'Gran Hermano' supone repetir esta estrategia para intentar captar a un mayor público. Además, también resuelve la ausencia de una tercera gala y de la tira diaria, de modo que habría algo de contenido sobre el reality entre el domingo y el jueves.